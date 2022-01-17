Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

После 5 часов в совещательной комнате суд о мере пресечения Порошенко перенесли на 19 января

Понедельник, 17 января 2022, 21:43
После 5 часов в совещательной комнате суд о мере пресечения Порошенко перенесли на 19 января
Петр Порошенко в Печерском суде Фото: УП

Печерский суд, избирающий меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко по подозрению в госизмене и содействии террористическим организациям, перенес заседание на 19 января.

Источник: заседание суда 17 января

Детали: Председательствующий судья, который избирает меру пресечения Порошенко, Алексей Соколов пробыл в совещательной комнате 5 часов.

Реклама:

После этого представитель суда сообщил, что выход судьи из совещательной комнаты и оглашение резолютивной части решения состоится 19 января в 14.00.

Порошенко и его сторонники удивились из-за нформации о переносе заседания и лишь отметили, что новая дата выпадает на Крещение.

Политик в окружении нардепов "Евросолидарности" и адвокатов покинул суд и вышел "к людям", которые весь день стояли у здания в его поддержку.

ВИДЕО ДНЯ

Напоследок Порошенко поблагодарил активистов и сказал, что рассчитывает увидеть их у суда 19 января.

Сторона обвинения ходатайствовала о мере пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в 1 миллиард гривен. Прокуроры отмечали, что Порошенко может давить на свидетелей, препятствовать следствию, скрывать доказательства.

Сам Порошенко в интервью УП рассказал, что любая мера пресечения относительно него будет стыдом для Украины: "Это препятствование моей политической деятельности как внутри страны, так и за рубежом".

Что было раньше: Пятый президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Санкциями статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Читайте также: "История "государственной измены" Порошенко

Чтобы Порошенко стал политэмигрантом – такого подарка под елку не получите. Защита экс-президента отвечает на подозрение в госизмене

Авторы расследования о пленках Медведчука: Черт, мы даже не думали, что там есть Порошенко

Петр Порошенко: Зеленский – человек неадекватный и это опасно для страны

Порошенко возвращается. Его ждет дело о госизмене. Онлайн

Предыстория:

  • Пятому президенту Украины лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. 
  • 6 января стало известно, что Печерский районный суд Киева арестовал имущество Порошенко по делу о государственной измене. 
  • 17 января Порошенко вернулся из Варшавы в Киев и из аэропорта отправился в суд.

Алена Мазуренко, УП
Темы: Порошенкосудуголь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Порошенко
Суд признал виновным Герасимова в недекларировании дома в Испании, но не наказал
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Последние новости
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
Все новости...
Реклама: