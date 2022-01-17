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После 5 часов в совещательной комнате суд о мере пресечения Порошенко перенесли на 19 января

Понедельник, 17 января 2022, 22:43
Петр Порошенко в Печерском суде Фото: УП

Печерский суд, избирающий меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко по подозрению в госизмене и содействии террористическим организациям, перенес заседание на 19 января.

Источник: заседание суда 17 января

Детали: Председательствующий судья, который избирает меру пресечения Порошенко, Алексей Соколов пробыл в совещательной комнате 5 часов.

После этого представитель суда сообщил, что выход судьи из совещательной комнаты и оглашение резолютивной части решения состоится 19 января в 14.00.

Порошенко и его сторонники удивились из-за нформации о переносе заседания и лишь отметили, что новая дата выпадает на Крещение.

Политик в окружении нардепов "Евросолидарности" и адвокатов покинул суд и вышел "к людям", которые весь день стояли у здания в его поддержку.

Напоследок Порошенко поблагодарил активистов и сказал, что рассчитывает увидеть их у суда 19 января.

Сторона обвинения ходатайствовала о мере пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в 1 миллиард гривен. Прокуроры отмечали, что Порошенко может давить на свидетелей, препятствовать следствию, скрывать доказательства.

Сам Порошенко в интервью УП рассказал, что любая мера пресечения относительно него будет стыдом для Украины: "Это препятствование моей политической деятельности как внутри страны, так и за рубежом".

Что было раньше: Пятый президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Санкциями статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Предыстория:

  • Пятому президенту Украины лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. 
  • 6 января стало известно, что Печерский районный суд Киева арестовал имущество Порошенко по делу о государственной измене. 
  • 17 января Порошенко вернулся из Варшавы в Киев и из аэропорта отправился в суд.

Алена Мазуренко, УП
Темы: Порошенкосудуголь


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