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"Они испугались": Порошенко прокомментировал заседание суда

Вторник, 18 января 2022, 01:01

Народный депутат Петр Порошенко намекнул, что суд перенес рассмотрение об избрании ему меры пресечения, потому что испугался.

Источник: Порошенко во время выступления перед поклонниками после заседания в Печерском суде Киева

Прямая речь: "Какие мы с вами крутые. Они пытались истощить нас, надеясь, что до 23:00 люди точно не дождутся. И мы им показали, что мы Украину любим больше, чем что-либо. И мы сейчас здесь боремся за Украину. И они испугались".

Детали: Порошенко заверила толпу, что 17 января станет началом конца для "этого некомпетентного зеленого безобразия".

Что было раньше: Печерский суд, который 17 января избирал меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко по подозрению в госизмене и содействии террористическим организациям, перенес заседание на 19 января. Председательствующий судья Алексей Соколов пробыл в совещательной комнате 5 часов.

Сторона обвинения ходатайствовала о мере пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в 1 миллиард гривен. Прокуроры отмечали, что Порошенко может давить на свидетелей, препятствовать следствию, скрывать доказательства.

Сам Порошенко в интервью УП рассказал, что любая мера пресечения для него будет позором для Украины: "Это препятствование моей политической деятельности как внутри страны, так и за рубежом".

Предыстория:

  • Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам.
  • 17 декабря следователи Государственного бюро расследований попытались вручить Петру Порошенко повестку о вызове в ГБР, однако тот удрал на машине. Позднее Порошенко заявил, что улетел за рубеж и что вернется в Украину только в январе. Государственное бюро расследований намекало на то, что экс-президент решил вылететь за границу именно тогда, когда появилась информация о подготовке ему подозрения в госизмене.
  • 17 января Порошенко вернулся из Варшавы в Киев и из аэропорта отправился в суд.

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Украинская правда
Темы: Порошенкосуд


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