"Они испугались": Порошенко прокомментировал заседание суда

Народный депутат Петр Порошенко намекнул, что суд перенес рассмотрение об избрании ему меры пресечения, потому что испугался.

Источник: Порошенко во время выступления перед поклонниками после заседания в Печерском суде Киева

Прямая речь: "Какие мы с вами крутые. Они пытались истощить нас, надеясь, что до 23:00 люди точно не дождутся. И мы им показали, что мы Украину любим больше, чем что-либо. И мы сейчас здесь боремся за Украину. И они испугались".

Реклама:

Детали: Порошенко заверила толпу, что 17 января станет началом конца для "этого некомпетентного зеленого безобразия".

Что было раньше: Печерский суд, который 17 января избирал меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко по подозрению в госизмене и содействии террористическим организациям, перенес заседание на 19 января. Председательствующий судья Алексей Соколов пробыл в совещательной комнате 5 часов.

ВИДЕО ДНЯ

Сторона обвинения ходатайствовала о мере пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в 1 миллиард гривен. Прокуроры отмечали, что Порошенко может давить на свидетелей, препятствовать следствию, скрывать доказательства.

Сам Порошенко в интервью УП рассказал, что любая мера пресечения для него будет позором для Украины: "Это препятствование моей политической деятельности как внутри страны, так и за рубежом".

Предыстория:

Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам.

17 декабря следователи Государственного бюро расследований попытались вручить Петру Порошенко повестку о вызове в ГБР, однако тот удрал на машине. Позднее Порошенко заявил, что улетел за рубеж и что вернется в Украину только в январе. Государственное бюро расследований намекало на то, что экс-президент решил вылететь за границу именно тогда, когда появилась информация о подготовке ему подозрения в госизмене.

17 января Порошенко вернулся из Варшавы в Киев и из аэропорта отправился в суд.

Читайте также: "История "государственной измены" Порошенко