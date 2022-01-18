Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Вони злякалися": Порошенко прокоментував засідання суду

Вівторок, 18 січня 2022, 00:01
Вони злякалися: Порошенко прокоментував засідання суду
Петро Порошенко, фото Дмитра Ларіна, УП

Народний депутат Петро Порошенко натякнув, що суд переніс розгляд щодо обрання йому запобіжного заходу, бо злякався.

Джерело: Порошенко під час виступу перед прихильниками після засідання у Печерському суді Києва

Пряма мова: "Які ми з вами круті. Вони намагалися виснажити нас, сподіваючись, що до 23:00 люди точно не дочекаються. І ми їм показали, що ми Україну любимо більше за будь-що. І ми зараз тут боремося за Україну. І вони злякалися".

Реклама:

Деталі: Порошенко запевнив натовп, що 17 січня стане початком кінця для "цього некомпетентного зеленого неподобства".

Що було раніше: Печерський суд, який 17 січня обирав запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку за підозрою у держзраді та сприянні терористичним організаціям, переніс засідання на 19 січня. Головуючий суддя Олексій Соколов пробув у нарадчій кімнаті 5 годин.

ВІДЕО ДНЯ

Сторона обвинувачення клопотала про запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави в 1 мільярд гривень. Прокурори зазначали, що Порошенко може тиснути на свідків, перешкоджати слідству, приховувати докази.

Сам Порошенко в інтерв’ю УП розповів, що будь-який запобіжний захід щодо нього буде соромом для України: "Це перешкоджання моїй політичній діяльності як всередині країни, так і закордоном".

Передісторія:

  • Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій.
  • 17 грудня слідчі Державного бюро розслідувань спробували вручити нардепу Порошенку повістку про виклик до ДБР, однак він втік на авто.
  • Пізніше він заявив, що повернеться в Україну лише у січні. Державне бюро розслідувань натякало, що експрезидент вирішив вилетіти за кордон саме тоді, коли з’явилася інформація про підготовку йому підозри в держзраді.
  • 17 січня Порошенко повернувся з Варшави до Києва і з аеропорту вирушив до суду.

Читати також: "Історія "державної зради" Порошенка 

Українська правда
Теми: Порошенкосуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Порошенко
Суд визнав винним Герасимова у недекларуванні будинку в Іспанії, але не покарав
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Останні новини
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
Усі новини...
Реклама: