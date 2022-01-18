"Вони злякалися": Порошенко прокоментував засідання суду

Народний депутат Петро Порошенко натякнув, що суд переніс розгляд щодо обрання йому запобіжного заходу, бо злякався.

Джерело: Порошенко під час виступу перед прихильниками після засідання у Печерському суді Києва

Пряма мова: "Які ми з вами круті. Вони намагалися виснажити нас, сподіваючись, що до 23:00 люди точно не дочекаються. І ми їм показали, що ми Україну любимо більше за будь-що. І ми зараз тут боремося за Україну. І вони злякалися".

Деталі: Порошенко запевнив натовп, що 17 січня стане початком кінця для "цього некомпетентного зеленого неподобства".

Що було раніше: Печерський суд, який 17 січня обирав запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку за підозрою у держзраді та сприянні терористичним організаціям, переніс засідання на 19 січня. Головуючий суддя Олексій Соколов пробув у нарадчій кімнаті 5 годин.

Сторона обвинувачення клопотала про запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави в 1 мільярд гривень. Прокурори зазначали, що Порошенко може тиснути на свідків, перешкоджати слідству, приховувати докази.

Сам Порошенко в інтерв’ю УП розповів, що будь-який запобіжний захід щодо нього буде соромом для України: "Це перешкоджання моїй політичній діяльності як всередині країни, так і закордоном".

Передісторія:

Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій.

17 грудня слідчі Державного бюро розслідувань спробували вручити нардепу Порошенку повістку про виклик до ДБР, однак він втік на авто.

Пізніше він заявив, що повернеться в Україну лише у січні. Державне бюро розслідувань натякало, що експрезидент вирішив вилетіти за кордон саме тоді, коли з’явилася інформація про підготовку йому підозри в держзраді.

17 січня Порошенко повернувся з Варшави до Києва і з аеропорту вирушив до суду.

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