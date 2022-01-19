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Лидер "Голоса" заявила, что вместе с Порошенко будет оппонировать властям

Среда, 19 января 2022, 11:14
Лидер Голоса заявила, что вместе с Порошенко будет оппонировать властям
Кира Рудик. фото пресс-службы "Голоса"

Лидер партии "Голос" Кира Рудык выразила поддержку лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко, который является фигурантом дела о незаконных поставках угля из ОРДЛО.

Источник: Рудык в эфире телеканала "Прямой"

Детали: Лидер "Голоса" отметила, что ездила в аэропорт "Жуляны" и на заседание Печерского районного суда, чтобы поддержать своего "коллегу и партнера" ​​Петра Порошенко (в августе 2020 года в интервью УП Рудык назвала Порошенко "большим политическим врагом, нежели Зеленский", хотя уже в 2021 году "уточнила", что Порошенко "не враг, а конкурент"-ред.)

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По словам Рудык, "когда в стране война и стотысячная армия врагов у границы, политики объединяются и работают вместе, потому что есть вещи, важнее амбиций и политики".

Прямая речь: "Вместе с "Европейской солидарностью", мы - проукраинская оппозиция в парламенте. Совершенно очевидно, что власть не смогла выполнить ни одно предвыборное обещание и в то же время занимается преследованием оппозиции и попытками закрыть нам рот…

Мы будем этому противодействовать и мы победим".

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Напомним: 19 января Печерский районный суд Киева продолжит рассматривать меру пресечения Порошенко. 17 января председательствующий судья Алексей Соколов пробыл в совещательной комнате 5 часов, а затем перенес заседание.

Сторона обвинения ходатайствовала о мере пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в 1 миллиард гривен. Прокуроры отмечали, что Порошенко может давить на свидетелей, препятствовать следствию, скрывать доказательства.

Сам Порошенко в интервью УП рассказал, что любая мера пресечения для него будет позором для Украины: "Это препятствование моей политической деятельности как внутри страны, так и за рубежом".

Предыстория:

  • Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам.
  • 17 декабря следователи Государственного бюро расследований попытались вручить Петру Порошенко повестку о вызове в ГБР, однако тот удрал на машине. Позднее Порошенко заявил, что улетел за рубеж и что вернется в Украину только в январе. Государственное бюро расследований намекало на то, что экс-президент решил вылететь за границу именно тогда, когда появилась информация о подготовке ему подозрения в госизмене.
  • 17 января Порошенко вернулся из Варшавы в Киев и из аэропорта отправился в суд.

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Украинская правда
Темы: ПорошенкоГолос
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