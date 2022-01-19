Лідерка "Голосу" заявила, що разом із Порошенком опонуватиме владі

Лідерка партії "Голос" Кіра Рудик висловила підтримку лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку, який є фігурантом справи про незаконні поставки вугілля з ОРДЛО.

Джерело: Рудик в ефірі телеканалу "Прямий"

Деталі: Лідерка "Голосу" зазначила, що їздила в аеропорт "Жуляни" та на засідання Печерського районного суду, щоб підтримати свого "колегу і партнера" Петра Порошенка (в серпні 2020 року в інтерв’ю УП Рудик назвала Порошенка "більшим політичним ворогом за Зеленського", хоча вже в 2021 році "уточнила", що Порошенко "не ворог, а конкурент" -ред.)

За словами Рудик, "коли в країні війна і стотисячна армія ворогів біля кордону, політики об’єднуються і працюють разом, тому що є речі важливіші за амбіції та політику".

Пряма мова: "Разом із "Європейською солідарністю", ми - проукраїнська опозиція в парламенті. Абсолютно очевидно, що влада не змогла виконати жодної передвиборчої обіцянки і натомість займається переслідуванням опозиції та спробами закрити нам рота…

Ми будемо цьому опонувати і ми переможемо".

Нагадаємо: 19 січня Печерський районний суд Києва продовжить розглядати запобіжний захід Порошенку. 17 січня головуючий суддя Олексій Соколов пробув у нарадчій кімнаті 5 годин, а потім переніс засідання.

Сторона обвинувачення клопотала про запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави в 1 мільярд гривень. Прокурори зазначали, що Порошенко може тиснути на свідків, перешкоджати слідству, приховувати докази.

Сам Порошенко в інтерв’ю УП розповів, що будь-який запобіжний захід щодо нього буде соромом для України: "Це перешкоджання моїй політичній діяльності як всередині країни, так і закордоном".

Передісторія:

Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій.

17 грудня слідчі Державного бюро розслідувань спробували вручити нардепу Порошенку повістку про виклик до ДБР, однак він втік на авто.

Пізніше він заявив, що повернеться в Україну лише у січні. Державне бюро розслідувань натякало, що експрезидент вирішив вилетіти за кордон саме тоді, коли з’явилася інформація про підготовку йому підозри в держзраді.

17 січня Порошенко повернувся з Варшави до Києва і з аеропорту вирушив до суду.

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