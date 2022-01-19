Украинский сертификат о Covid-вакцинации будет действовать 9 месяцев: для бустера тоже

Кабинет министров Украины поддержал введение сертификатов о вакцинации третьей дозой вакцины и предусмотрел, что сертификаты будут действовать уже не год, а 9 месяцев.

Источник: трансляция заседания правительства 19 января

Детали: Кабмин внес изменения в свое постановление от 29 июня 2021 года (№677).

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что регулируется выдача сертификатов после проведения бустерной дозы вакцинации.

Также сокращается срок действия сертификата о вакцинации с 365 дней (1 года) до 270 дней (9 месяцев).

Прямая речь Ляшко: "Теперь кто-либо, кто вакцинировался бустером, третьей дозой, – (для них) сразу срок сертификата, генерируемого в "Дія" сертификата, срок сертификата будет продлен и будет иметь срок действия 270 дней, 9 месяцев".

Детали: Члены правительства поддержали это решение.

Оно касается как международного, так и внутреннего Covid-сертификатов.

Члены Кабмина на заседании были одеты в футболки с надписью в поддержку вакцинации.

Этому предшествовало: Украинцам разрешили получать "бустерную" прививку против коронавируса, с 8 января 2022 года она доступна всем желающим, кому вторую дозу укололи не менее полугода назад.

МОЗ анонсировал, что сертификат о третьей прививке будет доступен в приложении "Дія" с конца января и будет действительным 270 дней.

По состоянию на утро 19 января бустерную дозу в Украине получили 131 178 человек.