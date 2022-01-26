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Турция предложила проводить встречи по Донбассу в Стамбуле

Среда, 26 января 2022, 21:39

Турция предложила проводить встречи Трехсторонней контактной группы по выполнению Минских договоренностей в Стамбуле, однако российские боевики не согласны с таким предложением.

Источник: брифинг представителя ОБСЕ в ТКГ Микко Киннунена, facebook-страница члена украинской делегации в ТКГ Сергея Гармаша

Прямой язык Киннунена: "В ответ на запрос главы ОБСЕ Турция выдвинула предварительное предложение проводить встречи ТКГ в Стамбуле, если будет согласие каждой из сторон.

Я выражаю благодарность Турции за это предложение. Я сообщил участникам дискуссии о такой возможности вернуть очные встречи. Я уверен, что разговоры лицом к лицу улучшат качество и конфиденциальность наших обсуждений".

Детали: Как сообщают в украинской делегации, представители российских незаконных формирований на Донбассе – так называемых "ДНР" и "ЛНР" выразили протест на турецкое предложение. По словам так называемого "министра ЛНР" Владислава Дейнего, у них нет ни российских, ни украинских паспортов, и следовательно, якобы, Турция должна предоставить им юридические гарантии безопасности и признать незаконные паспорта так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, по словам Гармаша, российская делегация заявила, что им "логистически невыгодно" ездить в Стамбул, и предложили продолжать встречаться в Минске или в Москве или оккупированных россиянами Донецке или Луганске.

26 января состоялась первая виртуальная встреча делегаций и рабочих групп Украины, России и ОБСЕ в трехсторонней контактной группе.

В ходе обсуждений поднимались вопросы соблюдения режима прекращения огня, гуманитарного обеспечения мирного населения на оккупированных территориях, экологические угрозы от подтопления шахт и политические обязательства страниц.

Киннунен подчеркнул, что режим прекращения огня не соблюдается полностью, но количество нарушений уменьшилось на 70% по сравнению с декабрем 2021 года.

Предыстория: 

  • В апреле 2021 года тогдашний вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что после завершения пандемии Украина не будет участвовать в заседаниях ТКГ в Минске "из-за враждебной риторики Беларуси".
  • Глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Леонид Кравчук тогда предполагал, что возможным местом встречи вместо Минска может быть город в Польше. Он объяснил, что, кроме враждебной риторики в отношении Украины из уст белорусских властей, недопустимо приобщаться к переговорам о мирном урегулировании в "недемократической" стране.
  • Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей отреагировал на украинские заявления, что это свидетельствует о нежелании Украины соблюдать и выполнять требования Минских соглашений.
  • В сентябре 2021 года украинская делегация предложила вернуть очные встречи, но не в Минске. Очные встречи нужны, по мнению представителей украинской делегации, из-за возможного нарушения конфиденциальности переговоров в виртуальном формате.

Украинская правда
Темы: ТурцияТКГОБСЕМинские соглашенияДонбасс


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