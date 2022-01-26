Турция предложила проводить встречи по Донбассу в Стамбуле

Турция предложила проводить встречи Трехсторонней контактной группы по выполнению Минских договоренностей в Стамбуле, однако российские боевики не согласны с таким предложением.

Источник: брифинг представителя ОБСЕ в ТКГ Микко Киннунена, facebook-страница члена украинской делегации в ТКГ Сергея Гармаша

Прямой язык Киннунена: "В ответ на запрос главы ОБСЕ Турция выдвинула предварительное предложение проводить встречи ТКГ в Стамбуле, если будет согласие каждой из сторон.

Я выражаю благодарность Турции за это предложение. Я сообщил участникам дискуссии о такой возможности вернуть очные встречи. Я уверен, что разговоры лицом к лицу улучшат качество и конфиденциальность наших обсуждений".

Детали: Как сообщают в украинской делегации, представители российских незаконных формирований на Донбассе – так называемых "ДНР" и "ЛНР" выразили протест на турецкое предложение. По словам так называемого "министра ЛНР" Владислава Дейнего, у них нет ни российских, ни украинских паспортов, и следовательно, якобы, Турция должна предоставить им юридические гарантии безопасности и признать незаконные паспорта так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, по словам Гармаша, российская делегация заявила, что им "логистически невыгодно" ездить в Стамбул, и предложили продолжать встречаться в Минске или в Москве или оккупированных россиянами Донецке или Луганске.

26 января состоялась первая виртуальная встреча делегаций и рабочих групп Украины, России и ОБСЕ в трехсторонней контактной группе.

В ходе обсуждений поднимались вопросы соблюдения режима прекращения огня, гуманитарного обеспечения мирного населения на оккупированных территориях, экологические угрозы от подтопления шахт и политические обязательства страниц.

Киннунен подчеркнул, что режим прекращения огня не соблюдается полностью, но количество нарушений уменьшилось на 70% по сравнению с декабрем 2021 года.

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