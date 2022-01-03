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Литва отправила в Ирак почти 100 нелегальных мигрантов

Понедельник, 3 января 2022, 04:48
фото: AFP via Getty Images

В воскресенье из Литвы в Ирак на заказном рейсе улетели 98 нелегальных мигрантов, пожелавших вернуться на родину.

Источник: Delfi

Прямая речь министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса: "С самого начала миграционного кризиса мы тесно сотрудничаем с партнерами в Евросоюзе, с правительством Ирака, мы благодарны за конструктивное сотрудничество в выдаче документов для возвращающихся на родину иракцев.

Эти люди стали жертвами обмана недемократического правительства Беларуси. Мы понимаем, что поток нелегальных мигрантов в любой момент может снова возрасти, поэтому вместе с партнерами в ЕС прилагаем максимум усилий по закрытию потока нелегальной миграции в Европу".

Детали: Это первый заказной рейс из Литвы для доставки на родину мигрантов, не получивших убежища.

"Нам удалось приостановить нелегальную миграцию, а попавшие нелегально в Литву и ЕС мигранты должны быть возвращены на родину.

Мы должны прилагать усилия, чтобы убедить их вернуться домой добровольно. Решение об увеличении выплат втрое принесло свои плоды", – сказала министр внутренних дел Агни Билотайте.

Из Вильнюса иракцы отправились в Багдад и Эрбиль.

Отправку мигрантов координировали сотрудники Службы охраны государственной границы и переводчики.

Всем мигрантам, согласившимся добровольно вернуться на родину, выплатили по 1 000 евро. Такие выплаты находящиеся на территории Литвы нелегальные мигранты смогут получить до 20 января 2022 года.

По информации издания, из Литвы на родину вернулись 537 мигрантов, 482 из них – добровольно.

В настоящее время в 5 центрах регистрации иностранцев в Литве проживает 3 166 нелегальных мигрантов.

Напомним: В конце мая Александр Лукашенко заявил, что до сих пор Минск останавливал наркотики и мигрантов на границе с Литвой, но после международной реакции на принудительную посадку пассажирского самолета Ryanair и введения новых санкций этого делать не будет.

В связи с большими потоками нелегальных мигрантов на границе с Беларусью летом правительство Литвы решило объявить режим экстремальной ситуации.

Темы: ЛитваИракмиграция
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