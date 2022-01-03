Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Литва відправила в Ірак майже 100 нелегальних мігрантів

Понеділок, 3 січня 2022, 03:48
Литва відправила в Ірак майже 100 нелегальних мігрантів
фото: AFP via Getty Images

У неділю з Литви до Іраку на замовному рейсу полетіли 98 нелегальних мігрантів, які побажали повернутися на батьківщину.

Джерело: Delfi

Пряма мова міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса: "З самого початку міграційної кризи ми тісно співпрацюємо з партнерами в Євросоюзі, з урядом Іраку, ми вдячні за конструктивну співпрацю у видачі документів для іракців, що повертаються на батьківщину.

Реклама:

Ці люди стали жертвами обману недемократичного уряду Білорусі. Ми розуміємо, що потік нелегальних мігрантів у будь-який момент може знову зрости, тому разом із партнерами в ЄС докладаємо максимум зусиль для закриття потоку нелегальної міграції в Європу".

Деталі: Це перший замовний рейс з Литви для доставки на батьківщину мігрантів, що не отримали притулку.

"Нам вдалося призупинити нелегальну міграцію, а мігранти, які потрапили нелегально до Литви та ЄС, повинні бути повернуті на батьківщину.

ВІДЕО ДНЯ

Ми повинні докладати зусиль, щоб переконати їх повернутися додому добровільно. Рішення про збільшення виплат утричі принесло свої плоди", – сказала міністр внутрішніх справ Агні Білотайте.

З Вільнюса іракці вирушили у Багдад і Ербіль.

Відправлення мігрантів координували співробітники Служби охорони державного кордону та перекладачі.

Усім мігрантам, які погодилися добровільно повернутись на батьківщину, виплатили по 1 000 євро. Такі виплати нелегальні мігранти, що знаходяться на території Литви, зможуть отримати до 20 січня 2022 року.

За інформацією видання, з Литви на батьківщину повернулися 537 мігрантів, 482 з них – добровільно.

Наразі у 5 центрах реєстрації іноземців у Литві проживають 3 166 нелегальних мігрантів.

Нагадаємо: В кінці травня Александр Лукашенко заявив, що досі Мінськ зупиняв наркотики і мігрантів на кордоні з Литвою, але після міжнародної реакції на примусову посадку пасажирського літака Ryanair і введення нових санкцій цього робити не буде.

У зв'язку з великими потоками нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю влітку уряд Литви вирішив оголосити режим екстремальної ситуації.

Теми: ЛитваІракміграція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Литва
У РФ заочно арештували суддів із Литви, які винесли вирок у справі "кривавого січня" 1991-го
Командувач армії Литви: Напружена безпекова ситуація зберігається попри смерть Пригожина
Литва передасть установки NASAMS України вже у вересні
Останні новини
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: