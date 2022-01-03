Литва відправила в Ірак майже 100 нелегальних мігрантів

У неділю з Литви до Іраку на замовному рейсу полетіли 98 нелегальних мігрантів, які побажали повернутися на батьківщину.

Джерело: Delfi

Пряма мова міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса: "З самого початку міграційної кризи ми тісно співпрацюємо з партнерами в Євросоюзі, з урядом Іраку, ми вдячні за конструктивну співпрацю у видачі документів для іракців, що повертаються на батьківщину.

Ці люди стали жертвами обману недемократичного уряду Білорусі. Ми розуміємо, що потік нелегальних мігрантів у будь-який момент може знову зрости, тому разом із партнерами в ЄС докладаємо максимум зусиль для закриття потоку нелегальної міграції в Європу".

Деталі: Це перший замовний рейс з Литви для доставки на батьківщину мігрантів, що не отримали притулку.

"Нам вдалося призупинити нелегальну міграцію, а мігранти, які потрапили нелегально до Литви та ЄС, повинні бути повернуті на батьківщину.

Ми повинні докладати зусиль, щоб переконати їх повернутися додому добровільно. Рішення про збільшення виплат утричі принесло свої плоди", – сказала міністр внутрішніх справ Агні Білотайте.

З Вільнюса іракці вирушили у Багдад і Ербіль.

Відправлення мігрантів координували співробітники Служби охорони державного кордону та перекладачі.

Усім мігрантам, які погодилися добровільно повернутись на батьківщину, виплатили по 1 000 євро. Такі виплати нелегальні мігранти, що знаходяться на території Литви, зможуть отримати до 20 січня 2022 року.

За інформацією видання, з Литви на батьківщину повернулися 537 мігрантів, 482 з них – добровільно.

Наразі у 5 центрах реєстрації іноземців у Литві проживають 3 166 нелегальних мігрантів.

Нагадаємо: В кінці травня Александр Лукашенко заявив, що досі Мінськ зупиняв наркотики і мігрантів на кордоні з Литвою, але після міжнародної реакції на примусову посадку пасажирського літака Ryanair і введення нових санкцій цього робити не буде.

У зв'язку з великими потоками нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю влітку уряд Литви вирішив оголосити режим екстремальної ситуації.