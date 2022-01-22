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Порошенко призвал Зеленского к объединению

Суббота, 22 января 2022, 14:50
Порошенко призвал Зеленского к объединению
фото "Европейской солидарности"

Экс-президент Петр Порошенко призвал власть подписать символический акт об объединении.

Источник: Порошенко на круглом столе "Единство народа. Защита демократии. Оборона государства", сообщает сайт "Европейской солидарности"

Дословно: "И я призываю к единству. К символическому акту, который нам следует подготовить и подписать уже сейчас. Я очень жалею, что нет здесь Зеленского и нет власти. Но мы не можем оставаться заложниками, мы призываем власть принять участие в процессе объединения.

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Вчера я сказал в эфире, что Зеленский точно не мой друг. И эта мелочность, преследование оппозиции не дает аргументов для объединения. Но интересы государства выше. И сегодня мой голос тоже за объединение".

Детали: Порошенко отметил, что если "не будет власти", то нужно объединиться демократическим оппозиционным силам.

"Не ради лидерства, не под партийными зонтиками, а ради и вокруг Украины. И этот символический акт тоже нужно подписать уже и сейчас", – сказал он.

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"За время войны мы открыли простые истины. Первая истина: тот, кто не кормит свою армию – будет кормить другую. Вторая истина: хочешь мира – готовься к войне. Третья истина: как ни заглядывай в глаза и не плачь, Москва слезам не верит. И объединение этих трех истин – четвертое. Это "прочь от Москвы", вместе – к ЕС и НАТО. Это должно быть общей платформой, которая нас всех объединит", – отметил Порошенко.

Он считает, что "не трудно объединяться, и это не об украинцах – "где два украинца, там три гетмана"".

Что предшествовало: В субботу по случаю Дня соборности президент Владимир Зеленский отметил необходимость сохранять единство для того, чтобы отсчет независимой Украины "больше никогда не прерывался".

Предыстория:

  • В декабре 2021 года пятому президенту Украины лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. 
  • 6 января стало известно, что Печерский районный суд Киева арестовал имущество Порошенко по делу о государственной измене. 
  • 17 января Порошенко вернулся из Варшавы в Киев и из аэропорта отправился в суд.
  • Печерский суд столицы избрал меру пресечения пятому президенту Украины в виде личного обязательства по подозрению в госизмене и содействии террористическим организациям.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоЗеленский
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