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За сутки в мире коронавирусом заразились более 1,3 миллиона человек

Вторник, 4 января 2022, 05:48
За сутки в мире коронавирусом заразились более 1,3 миллиона человек
фото: pixabay

2 января в мире диагностировали более 1,3 миллиона новых случаев заболевания коронавирусом.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в США, Британии, Испании.

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В частности, в США зафиксировали около 409 тысяч, в Британии – более 157 тысяч и в Испании – более 93 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Италия и Франция. Украина – на 45 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в России (835), США (708), Франции (270).

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В Европе по суточному приросту болезни лидируют Британия, Испания, Италия.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Франция, Венгрия.

За все время пандемии излечились от болезни 255 344 343 человека. В настоящее время насчитывается около 32 млн. активных случаев заболевания.

 

С начала пандемии подтверждено 5 465 903 смерти от COVID-19.

Напомним: За сутки 2 января в Украине зафиксировали 1804 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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