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Девушка демонстративно справила нужду под памятником Бандере во Львове

Вторник, 4 января 2022, 18:05
Скриншот с видео в ТГ-канале "Катарсис"

Во Львове молодая девушка справила малую нужду возле памятника Степану Бандере, а фоном звучала песня "Батько наш Бандера".

Источник: Zaxid.net со ссылкой на видео инцидента, опубликованное в сети

Детали: По данным издания, на видео зафиксирована 24-летняя участница арт-коллектива "Воины Добра-и-Светла" Наталья Деревянко.

Видео снято в теплое время года, поскольку на нем видны зеленые кроны деревьев. Но его опубликовали 3 января. Ролик быстро разлетелся по сети.

Во львовской полиции рассказали, что после публикации видео правоохранители стали проводить проверку.

Издание отмечает, что площадь перед памятником находится под круглосуточным видеонаблюдением, но ранее об этом инциденте не сообщалось.

Отмечается, что Деревянко, которая ведет в Facebook страницу под псевдонимом "Адольф Отченашкин", пожаловалась, что после публикации видео на нее устроили "интернет-сафари", требуя извинений.

Предыстория:

  • 1 января отмечают день рождения Степана Бандеры.
  • В мероприятиях по случаю 113-летия со дня рождения Бандеры приняли участие около 3,5 тысячи украинцев в 20 регионах.

Темы: ЛьвовБандераскандал
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