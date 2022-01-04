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Дівчина демонстративно справила нужду під пам’ятником Бандері у Львові

Вівторок, 4 січня 2022, 17:05
Дівчина демонстративно справила нужду під пам’ятником Бандері у Львові
Скриншот з відео у ТГ-каналі "Катарсис"

У Львові молода дівчина справила малу нужду біля пам’ятника Степану Бандері, а фоном лунала пісня "Батько наш Бандера".

Джерело: Zaxid.net з посиланням на відео інциденту, опубліковане в мережі

Деталі: За даними видання, на відео зафіксована 24-річна учасниця арт-колективу "Воїни Добра-і-Світла" Наталія Дерев’янко.

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Відео зняте у теплу пору року, оскільки на ньому видно зелені крони дерев. Але опублікували його 3 січня. Ролик швидко розлетівся мережею.  

У львівській поліції сказали, що після публікації відео правоохоронці почали проводити перевірку.

Видання зазначає, що площа перед пам'ятником перебуває під цілодобовим відеоспостереженням, але раніше про цей інцидент не повідомляли.

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Відзначається, що Дерев’янко, яка у Facebook веде сторінку під псевдонімом "Адольф Отченашкін", поскаржилася, що після публікації відео на неї влаштували "інтернет-сафарі", вимагаючи вибачень.  

Передісторія:

  • 1 січня відзначають день народження Степана Бандери.
  • У заходах з нагоди 113-річчя з дня народження Бандери взяли участь близько 3,5 тисяч українців у 20 регіонах.

Теми: ЛьвівБандераскандал
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