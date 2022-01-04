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Дівчина демонстративно справила нужду під пам’ятником Бандері у Львові

Вівторок, 4 січня 2022, 18:05
Скриншот з відео у ТГ-каналі "Катарсис"

У Львові молода дівчина справила малу нужду біля пам’ятника Степану Бандері, а фоном лунала пісня "Батько наш Бандера".

Джерело: Zaxid.net з посиланням на відео інциденту, опубліковане в мережі

Деталі: За даними видання, на відео зафіксована 24-річна учасниця арт-колективу "Воїни Добра-і-Світла" Наталія Дерев’янко.

Відео зняте у теплу пору року, оскільки на ньому видно зелені крони дерев. Але опублікували його 3 січня. Ролик швидко розлетівся мережею.  

У львівській поліції сказали, що після публікації відео правоохоронці почали проводити перевірку.

Видання зазначає, що площа перед пам'ятником перебуває під цілодобовим відеоспостереженням, але раніше про цей інцидент не повідомляли.

Відзначається, що Дерев’янко, яка у Facebook веде сторінку під псевдонімом "Адольф Отченашкін", поскаржилася, що після публікації відео на неї влаштували "інтернет-сафарі", вимагаючи вибачень.  

Передісторія:

  • 1 січня відзначають день народження Степана Бандери.
  • У заходах з нагоди 113-річчя з дня народження Бандери взяли участь близько 3,5 тисяч українців у 20 регіонах.

Теми: ЛьвівБандераскандал


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