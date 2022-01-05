Украинцам советуют не ездить в Казахстан и обходить людные площади

Украинцам рекомендуют воздержаться от прибытия в Казахстан, а гражданам, которые находятся в этой стране, советуют не посещать места массового скопления людей из-за протестов и столкновений.

Источник: посольство Украины в Казахстане

Дословно: "В связи с введением с 05 января по 19 января 2022 года чрезвычайного положения в Алматы, Алматинской и Мангистауской областях рекомендуем воздержаться от прибытия в Казахстан, а гражданам, находящимся на территории Казахстана воздержаться от посещения мест массового скопления людей на период чрезвычайного положения в стране".

Детали: Посольство дало телефон своей "горячей линии" на экстренные случаи: +7(705)7556610.

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