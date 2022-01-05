Украинцам советуют не ездить в Казахстан и обходить людные площади

Украинцам рекомендуют воздержаться от прибытия в Казахстан, а гражданам, которые находятся в этой стране, советуют не посещать места массового скопления людей из-за протестов и столкновений.

Источник: посольство Украины в Казахстане

Дословно: "В связи с введением с 05 января по 19 января 2022 года чрезвычайного положения в Алматы, Алматинской и Мангистауской областях рекомендуем воздержаться от прибытия в Казахстан, а гражданам, находящимся на территории Казахстана воздержаться от посещения мест массового скопления людей на период чрезвычайного положения в стране".

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Детали: Посольство дало телефон своей "горячей линии" на экстренные случаи: +7(705)7556610.

Предыстория:

2 января в Казахстане начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ, уже к 4 января они переросли в массовые протесты с экономическими и политическими требованиями.

4 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками, были задержаны две сотни людей.

Президент страны Касим-Жомарт Токаев объявил в Алматы, Мангистауской и Алматинской областях режим чрезвычайного положения на период до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.

Столкновения продолжаются, в Алматы люди захватили акимат (администрацию).