Украинцам советуют не ездить в Казахстан и обходить людные площади
Среда, 5 января 2022, 10:51
Украинцам рекомендуют воздержаться от прибытия в Казахстан, а гражданам, которые находятся в этой стране, советуют не посещать места массового скопления людей из-за протестов и столкновений.
Источник: посольство Украины в Казахстане
Дословно: "В связи с введением с 05 января по 19 января 2022 года чрезвычайного положения в Алматы, Алматинской и Мангистауской областях рекомендуем воздержаться от прибытия в Казахстан, а гражданам, находящимся на территории Казахстана воздержаться от посещения мест массового скопления людей на период чрезвычайного положения в стране".
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Детали: Посольство дало телефон своей "горячей линии" на экстренные случаи: +7(705)7556610.
Предыстория:
- 2 января в Казахстане начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ, уже к 4 января они переросли в массовые протесты с экономическими и политическими требованиями.
- 4 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками, были задержаны две сотни людей.
- Президент страны Касим-Жомарт Токаев объявил в Алматы, Мангистауской и Алматинской областях режим чрезвычайного положения на период до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00.
- Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.
- Столкновения продолжаются, в Алматы люди захватили акимат (администрацию).
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