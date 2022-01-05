Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинцам советуют не ездить в Казахстан и обходить людные площади

Среда, 5 января 2022, 10:51

Украинцам рекомендуют воздержаться от прибытия в Казахстан, а гражданам, которые находятся в этой стране, советуют не посещать места массового скопления людей из-за протестов и столкновений.

Источник: посольство Украины в Казахстане

Дословно: "В связи с введением с 05 января по 19 января 2022 года чрезвычайного положения в Алматы, Алматинской и Мангистауской областях рекомендуем воздержаться от прибытия в Казахстан, а гражданам, находящимся на территории Казахстана воздержаться от посещения мест массового скопления людей на период чрезвычайного положения в стране".

Реклама:

Детали: Посольство дало телефон своей "горячей линии" на экстренные случаи: +7(705)7556610.

Предыстория:

  • 2 января в Казахстане начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ, уже к 4 января они переросли в массовые протесты с экономическими и политическими требованиями.
  • 4 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками, были задержаны две сотни людей.
  • Президент страны Касим-Жомарт Токаев объявил в Алматы, Мангистауской и Алматинской областях режим чрезвычайного положения на период до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00.
  • Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.
  • Столкновения продолжаются, в Алматы люди захватили акимат (администрацию).

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Казахстан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Казахстан
Консул РФ покинул пост после заявлений о спаде изучения русского языка в Казахстане
Сайт российского телеканала пропаганды "Царьград" заблокировали в Казахстане
Казахстанцев агитируют в российскую армию с помощью интернет-рекламы − Reuters
Последние новости
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летели на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
Все новости...
Реклама: