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Казахстан: в сети распространяют "требования протестующих" о полной перегрузке властей

Среда, 5 января 2022, 16:45
Фото с сайта ekhokavkaza.com

В соцсетях появились сообщения о якобы требованиях участников митингов в Казахстане, которые теперь якобы хотят отставки президента, председателя Совбеза, правительства и парламента.

Источник: НЕХТА в Telegram, Эхо Кавказа

Детали: Канал НЕХТА опубликовал такие "требования протестующих":

  • Немедленное освобождение всех политзаключенных.
  • Полная отставка и сложение полномочий президента, председателя Совета безопасности, правительства и парламента.
  • Политические реформы: создание временного правительства из авторитетных и публичных граждан — участников сопротивления в Казахстане, проведение силами временного правительства свободных выборов.
  • Главным условием политических реформ является – неукоснительная приверженность ценностям демократии и соблюдение прав человека, признание годов правления СССР преступлением против народов постсоветской империи, осуждение военной агрессии против Украины и аннексии Крыма, выход из состава СНГ, ЕАЭС и прочих союзов с Российской Федерацией.

Такое же сообщение было в Telegram-канале "Протесты Казахстан", но позже оно исчезло. Однако эти требования распространились по сети.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем обращении завил, что сместил Нурсултана Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Совбез возглавит он сам.    

Оператор "Казахтелеком" отключил интернет во всей стране. С перебоями работает мобильная связь.

Ряд казахстанских сайтов, в том числе популярных в республике СМИ, в данный момент недоступны.

По словам представителя оператора Kcell сейчас "компетентные органы" Казахстана принимают меры "по приостановлению работы сетей и оказанию услуг связи в интересах обеспечения общественной безопасности".

Предыстория:

  • Со 2 января на западе Казахстана проходят "газовые" протесты. Массовые недовольства начались в городе Жанаозене после скачка цен на сжиженный газ, которым заправляют большинство автомобилей в регионе.
  • После того, как протесты начали охватывать другие города, полиция усилила меры безопасности, участились задержания активистов и представителей СМИ.
  • В городах Жанаозен и Актау на западе Казахстана сотни участников акций протеста против резкого роста стоимости горючего провели ночь на вторник на центральных площадях.
  • 4 января в Алматы полиция задержала около полторы сотни человек на двух акциях протеста против роста цен на автогаз.
  • Утром 5 января правительство Казахстана отправили в отставку.
  • Столкновения продолжаются, в Алматы люди захватили акимат (администрацию).
  • 5 января Токаев объявил режим чрезвычайного положения в столице Нур-Султане.

Темы: Казахстанмитинги
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