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МВД Казахстана заявило о 2,3 тыс. задержанных и гибели 18 силовиков. Об убитых протестующих молчат

Четверг, 6 января 2022, 16:56
МВД Казахстана заявило о 2,3 тыс. задержанных и гибели 18 силовиков. Об убитых протестующих молчат
фото Tengrinews.kz

В ходе акций протеста и беспорядков в Казахстане полиция задержала 2298 человек.

Источник: пресс-служба МВД республики, которую цитирует Tengrinews.kz

Детали: Сообщается о гибели 18 сотрудников силовых структур. Об убитых протестующих не сообщается.

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Пострадало 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии, говорят в МВД Казахстана.

Отмечается, что в столице (Нур-Султан), Шымкенте, Акмолинской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях обстановка стабильная.

В Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях перекрыто несколько участков автодорог и один железнодорожный путь.

ВИДЕО ДНЯ

Наиболее сложная ситуация в Алматы. Контртеррористическая операция продолжается.

Предыстория:

  • Со 2 января в Казахстане продолжаются протесты. Акции начались в городе Жанаозене Мангистауской области после скачка цен на сжиженный газ, которым заправляют большинство автомобилей в регионе. С нового года его стоимость на местных автозаправках увеличилась более чем вдвое: с 50-60 тенге за литр (около $0,13) – до 120 тенге за литр ($0,27).
  • 4 января правительство Казахстана объявило о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр для Мангистауской области, однако акции протеста не прекратились.
  • Почти во всех крупных городах Казахстана, включая столицу, город Нур-Султан, произошли столкновения между протестующими с одной стороны и полицией, спецназом и военными – с другой.
  • Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. 5 января в Казахстане продолжались столкновения, в Алматы люди захватили акимат (администрацию). Впоследствии стало известно о захвате аэропорта Алматы.
  • Чрезвычайное положение было введено на всей территории Казахстана.
  • 5 января премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о решении направить в Казахстан миротворческие силы ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности - военно-политическая организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Россия позиционирует ее как альтернативу НАТО).

Темы: Казахстан
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