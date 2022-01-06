МВД Казахстана заявило о 2,3 тыс. задержанных и гибели 18 силовиков. Об убитых протестующих молчат

В ходе акций протеста и беспорядков в Казахстане полиция задержала 2298 человек.

Источник: пресс-служба МВД республики, которую цитирует Tengrinews.kz

Детали: Сообщается о гибели 18 сотрудников силовых структур. Об убитых протестующих не сообщается.

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Пострадало 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии, говорят в МВД Казахстана.

Отмечается, что в столице (Нур-Султан), Шымкенте, Акмолинской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях обстановка стабильная.

В Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях перекрыто несколько участков автодорог и один железнодорожный путь.

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