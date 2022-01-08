Россияне усилено охраняют космодром Байконур, пригнали военную технику

На космической базе Байконур в Казахстане до 19 января установлен повышенный уровень "террористической опасности", на улицах города уже появилась российская бронетехника.

Источник: видео местного телеканала БайконурИнфо

Детали: Улицы казахстанского города Байконур уже патрулирует российская бронетехника.

В репортаже отмечается, что в городе силовики работают в усиленном режиме несения службы, при этом не уточняется, речь идет о местных правоохранителях, или о россиянах.

На видео можно заметить БРДМ с российским флагом и военный грузовик, которые едут в сопровождении полицейской автоколонны.

С 7 января в связи с протестами в Казахстане в городе Байконура жителям запретили передвигаться по городу группами более трех человек за редким исключением, также был введен комендантский час.

Российская техника в городе Байконур Скрин с видео

Российская техника в городе Байконур

Справка: Космодром Байконур расположен на территории Казахстана, в Кызылординской области возле поселка Тюратам. Космодром и город с таким же названием вместе образуют комплекс Байконур, арендованный Россией у Казахстана на период до 2050 года.

Напомним:

5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратился к странам участниц Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". Россия направила свои войска для подавления протестов в Казахстане.

Власти Казахстана после прибытия российских военных заявили, что по состоянию на 7 января почти подавили протесты и восстановили "порядок". Токаев дал указание армии стрелять на поражение по митингующим.

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