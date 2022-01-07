МВД Казахстана заявило о 26 убитых "вооруженных преступниках"

Казахстанский телеканал сообщает о 26 убитых, как их называют, "вооруженных преступников", 18 раненых и более 3 тысяч задержанных.

Источник: госканал "Хабар 24" со ссылкой на Министерство внутренних дел страны

Дословно: "Задержано более трех тысяч человек. Убито 26 вооруженных преступников. Еще 18 преступников получили ранения. Эту информацию распространило Министерство внутренних дел".

Раньше сообщалось, что в ходе акций протеста и беспорядков в Казахстане полиция задержала 2298 человек.

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