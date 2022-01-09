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Войска РФ продолжают наводнять Казахстан, они взяли под контроль стратегические объекты

Воскресенье, 9 января 2022, 12:37
Путинские "миротворцы" в Казахстане, скрин с видео

В Казахстан продолжают пребывать российские военные, при этом власти сообщают, что войскам ОДКБ переданы "под охрану" ряд стратегических объектов страны.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана, РИА Новости в Telegram

Детали: В воскресенье, 9 января, под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание оперативного штаба, в ходе которого с докладами выступили генпрокурор, председатель Комитета нацбезопасности, а также и.о. министра внутренних дел страны.

Во время заседания силовики заявили, что продолжают "зачистку" населенных пунктов и продолжают задерживать участников протетсных акций, которых упорно называют "террористами".

Передачу под контроль путинских "миротворцев" важных стратегических объектов, список которых не сообщается, власти называют восстановлением порядка и законности в стране.

На территории Казахстана продолжает действовать режим чрезвычайного положения.

Дословно: "Выставлены блокпосты, объединенному миротворческому контингенту государств-участников ОДКБ под охрану передан ряд стратегических объектов".

Напомним:

  • 5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратился к странам участниц Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". Россия направила свои войска для подавления протестов в Казахстане.
  • Власти Казахстана после прибытия российских военных заявили, что по состоянию на 7 января почти подавили протесты и восстановили "порядок". Токаев дал указание армии стрелять на поражение по митингующим.
  • Один из лидеров подавленной 6 января протестной акции в Алматы в Казахстане рассказал журналистам, что силовики стреляли в митингующих на поражение, и теперь власти скрывают информацию о количестве жертв.

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Темы: КазахстанРосcия
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