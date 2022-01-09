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Мигранты с Беларуси прорывались в Польшу: пострадала сотрудница Погранслужбы

Воскресенье, 9 января 2022, 18:30
фото: Пограничная служба Польши

В ночь на 9 января польские пограничники на границе с Беларусью задержали 33 человек, которые пытались прорваться в Польшу, при этом представительница польской Пограничной службы получила травмы.

Источник: Пограничная служба Польши

Дословно: "Сегодня до 7 часов утра задержаны 33 иностранца, которые силой прорывались на участках в Черемхе и Шудзялово. Госпитализирована сотрудница пограничной службы".

Детали: В сообщении говорится, что во время попыток прорыва иностранцы бросали в польских пограничников камни и шумовые петарды.

"Представительница Пограничной службы получила травмы головы и находится в больнице", - отметили пограничники.

Что предшествовало: За 2021 год польские пограничники зафиксировали почти 40 тысяч попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы. Практически все они произошли во второй половине года.

Наибольший наплыв мигрантов наблюдался в октябре - более 17 500, но в ноябре - около 9000. Декабрь, очевидно из-за наступления холодов и всех мер Польши и Евросоюза, стал месяцем с наименьшим количеством таких попыток - около 1700. 

Перед Рождеством неофициально сообщалось, что в праздничные дни якобы возможно серьезное обострение ситуации, но эти опасения не оправдались.

По информации журналистов RMF24, в логистическом центре в Брузгах, куда переселили оставшихся мигрантов с наступлением холодов, сейчас проживает около полутысячи человек.

Украинская правда
Темы: ПольшаБеларусьмиграция
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