Мигранты с Беларуси прорывались в Польшу: пострадала сотрудница Погранслужбы

В ночь на 9 января польские пограничники на границе с Беларусью задержали 33 человек, которые пытались прорваться в Польшу, при этом представительница польской Пограничной службы получила травмы.

Источник: Пограничная служба Польши

W sobotę 08.01 gr.🇵🇱🇧🇾próbowało nielegalnie przekroczyć tylko 10 os.,ale noc sobota/niedziela nie była już spokojna.

Dziś do godz.07.00 rano zatrzymano 33 cudzoziemców,którzy siłowo forsowali gr. na odcinkach #PSGCzeremcha i #Szudziałowo Funkcjonariuszka SG trafiła do szpitala. pic.twitter.com/EyHutlXn6f — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) January 9, 2022

Дословно: "Сегодня до 7 часов утра задержаны 33 иностранца, которые силой прорывались на участках в Черемхе и Шудзялово. Госпитализирована сотрудница пограничной службы".

Детали: В сообщении говорится, что во время попыток прорыва иностранцы бросали в польских пограничников камни и шумовые петарды.

"Представительница Пограничной службы получила травмы головы и находится в больнице", - отметили пограничники.

Что предшествовало: За 2021 год польские пограничники зафиксировали почти 40 тысяч попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы. Практически все они произошли во второй половине года.

Наибольший наплыв мигрантов наблюдался в октябре - более 17 500, но в ноябре - около 9000. Декабрь, очевидно из-за наступления холодов и всех мер Польши и Евросоюза, стал месяцем с наименьшим количеством таких попыток - около 1700.

Перед Рождеством неофициально сообщалось, что в праздничные дни якобы возможно серьезное обострение ситуации, но эти опасения не оправдались.

По информации журналистов RMF24, в логистическом центре в Брузгах, куда переселили оставшихся мигрантов с наступлением холодов, сейчас проживает около полутысячи человек.