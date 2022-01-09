Генсек НАТО считает, что для достижения результата с РФ нужна серия встреч

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что для результативных переговоров с Россией понадобится серия встреч.

Источник: Столтенберг в интервью Financial Times

Детали: По мнению генсека НАТО, потребуется "серия встреч", чтобы найти какие-либо взаимоприемлемые результаты, пишет издание.

Прямая речь: "Мы уже доказали, что способны идти на компромиссы и находить решения с Россией".

"Вместе можно найти путь, политический путь вперед, а также ответить на обеспокоенность России… Но риск конфликта сохраняется".

Больше деталей: По словам Столтенберга, в НАТО должны "надеяться и усердно работать для лучшего, но быть готовыми к худшему".

Требования России включают запрет на вступление Украины и других стран в НАТО и наложение Кремлем вето на деятельность альянса в государствах-членах, присоединившихся после распада Советского Союза. Столтенберг сказал, что и то, и другое неприемлемо, потому что они нарушают "основные принципы" НАТО.

Вместо этого, по словам Столтенберга, США и НАТО готовы обсудить с Россией возможные меры по снижению риска, "такие как контроль над вооружениями, усилия по обеспечению большей прозрачности военной деятельности, учений, а также линий связи".

Что предшествовало: Российская делегация днем 9 января прибыла в Швейцарию для участия в переговорах с США по так называемым "гарантиям безопасности", в которых содержится, кроме прочего, требование Кремля не принимать Украину в НАТО.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, прибывший на российско-американские переговоры по "гарантиям безопасности" в Женеву, заявил, что НАТО "надо собирать манатки" и возвращаться к рубежам 1997 года.

В преддверии переговоров с Россией чиновники в США выразили возможность постепенного изменения решений относительно будущих стратегических позиций США в Европе, но в то же время они пригрозили РФ сверхжесткими санкциями в случае вторжения в Украину.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Вашингтон не рассматривает возможность сокращения численности американских войск в Европе.

Ранее Столтенберг заявлял, что НАТО должно быть готово к провалу диалога между Россией и Западом. По его словам, требования Москвы неприемлемы и Запад продолжит поддерживать Украину.

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