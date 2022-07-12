Ярославский сдал образец ДНК и согласился на допрос - источники

Подозреваемый в причастности к резонансному ДТП бизнесмен Александр Ярославский по возвращению в Украину сдал биологические образцы для ДНК-экспертизы и придет на допрос в прокуратуру.

Источник: собеседники УП в правоохранительных органах и постановления ОГП, которые есть в распоряжении "Украинская правда"

Детали: По данным УП, в пункте пропуска "Малый Березный" на границе со Словакией Ярославский с адвокатом пообщался с представителем прокуратуры и дал согласие на прохождение ДНК-экспертизы, которая должна определить, кто находился за рулем авто из кортежа Ярославского в начале февраля 2022 года, которое переехало человека.

После пересечения границы бизнесмен должен приехать в ОГП на допрос в качестве свидетеля.

Также, как свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении УП, по делу об этом ДТП изменена группа прокуроров.

Что предшествовало: 12 июля Ярославский, отсутствовавший в Украине с февраля, вернулся на Родину, он пересек границу со Словакией.

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