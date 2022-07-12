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Ярославский сдал образец ДНК и согласился на допрос - источники

Михаил Ткач, Валентина РоманенкоВторник, 12 июля 2022, 17:54

Подозреваемый в причастности к резонансному ДТП бизнесмен Александр Ярославский по возвращению в Украину сдал биологические образцы для ДНК-экспертизы и придет на допрос в прокуратуру.

Источник: собеседники УП в правоохранительных органах и постановления ОГП, которые есть в распоряжении "Украинская правда"

Детали: По данным УП, в пункте пропуска "Малый Березный" на границе со Словакией Ярославский с адвокатом пообщался с представителем прокуратуры и дал согласие на прохождение ДНК-экспертизы, которая должна определить, кто находился за рулем авто из кортежа Ярославского в начале февраля 2022 года, которое переехало человека.

 
 

После пересечения границы бизнесмен должен приехать в ОГП на допрос в качестве свидетеля.

Также, как свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении УП, по делу об этом ДТП изменена группа прокуроров.

 
 

Что предшествовало: 12 июля Ярославский, отсутствовавший в Украине с февраля, вернулся на Родину, он пересек границу со Словакией.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Поздним вечером 9 февраля 2022 года на трассе Чугуев – Мартово автомобиль сбил насмерть мужчину, на месте ДТП нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского. Источники УП в правоохранительных органах сообщили, что жертву переехали дважды
  • Ярославский заявил, что спал дома в момент аварии. В его бизнес-группе DCH заявили, что за рулем авто во время аварии был их водитель. Однако водитель, взявший вину на себя, на самом деле был вдали от места ДТП. Ему инкриминируют "сокрытие преступления", а не вину за ДТП.
  • За попытку фальсификации дела глава МВД Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина, Эту часть дела расследует Госбюро расследований.
  • Сам Ярославский 10 февраля вылетел из Украины – якобы на отдых с семьей, запланированный до 19 февраля. Бизнесмена ждет полиция. Генпрокурор Ирина Венедиктова заверила, что следственные действия будут в рамках закона, без политических игр.

Темы: ЯрославскийДТП
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