Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина может отказаться от вступления в НАТО – посол в Великобритании

Понедельник, 14 февраля 2022, 08:23
Украина может отказаться от вступления в НАТО – посол в Великобритании
Вадим Пристайко, фото Getty Images

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, если ее заставят обстоятельства.

Источник: Пристайко в интервью BBC Radio 5 Live, BBC News Украина

Детали: На вопрос ведущего, может ли Украина рассмотреть вариант не вступать в НАТО, Пристайко ответил: "Мы могли бы".

Реклама:

Дипломат уточнил, что "учитывая ту угрозу, которая есть", Украина могла бы быть вынуждена пойти на такой шаг.

Прямая речь: "Вопрос, который задает себе 40-миллионная страна, как мы выживем, если они (Россия – ред.) придут завтра?".

Детали: По мнению посла, Украина может остаться беззащитной в то время как все ее западные соседи являются членами НАТО.

ВИДЕО ДНЯ

Позже ведущий переспросил, действительно ли посол имел в виду, что Украина может отказаться от вступления в НАТО.

Прямая речь Пристайко: "Да, вы правы, это то, что записано в нашей Конституции. Я сейчас частично иду против главного документа, который у нас есть. Когда я говорю это, (я имею в виду – ред.) что мы проявляем гибкость, пытаясь найти наилучший выход. Если нам придется пройти через какие-либо серьезные уступки, это то, что мы можем сделать. Бесспорно…

Если честно, Россия уже окружена странами НАТО. Польша является членом НАТО, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Турция. Все эти страны, граничащие с Россией, уже являются членами НАТО. Это не изменило ситуацию с безопасностью.

Это не изменило безопасность для России. Поэтому Украина тоже особо не изменит этого".

Детали: Украинский дипломат считает, что Москве гораздо больше не нравится, что Украина может стать "чем-то другим, чем Россия", и тогда россияне захотят также изменить направление своей страны.

"Это (вступление Украины в НАТО – ред.) опасность не для народа России, не для территории России, а для конкретного режима, который они имеют прямо сейчас", – считает Пристайко.

Обновление: Министерство иностранных дел Украины заявило, что слова посла в Великобритании Вадима Пристайко вырвали из контекста, а отказ от членства в НАТО противоречит Конституции.

Сам Пристайко пояснил, что курс на НАТО останется в любом случае, но поскольку Украина не является членом альянса, то в настоящий момент возможны компромиссы.

Предыстория:

  • В феврале 2019 года Верховная Рада закрепила в Конституции стремление Украины стать членом Европейского Союза и НАТО – и эти изменения вступили в силу.
  • Россия во главе с президентом Владимиром Путиным потребовала от Запада "гарантий безопасности" в виде обязательств, что Украина не станет членом НАТО.
  • При этом в МИД РФ не видели смысла давать гарантии ненападения на Украину и ссылались на Будапештский меморандум, который Россия уже нарушила, оккупировав Крым и сделав часть востока Украины подконтрольной Москве, а не Киеву.
  • Президент США Джо Байден сказал, что нации должны быть свободны в выборе собственных союзов. Такую же позицию озвучивал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
  • Американское издание "The New York Times" сообщило, что дипломаты рассматривают идею финляндизации Украины, хотя президент Франции Эммануэль Макрон опроверг, что употреблял такой термин.

Темы: НАТОРосcиядипломатические отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
МИД напомнило, что отказ от НАТО противоречит Конституции Украины
Посол Пристайко объяснил свое заявление о членстве Украины в НАТО
Порошенко требует отозвать и уволить Пристайка с должности посла
Лукашенко – Морозу: Это наше дело с Путиным, когда выводить из Беларуси войска
Последние новости
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
Все новости...
Реклама: