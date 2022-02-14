Украина может отказаться от вступления в НАТО – посол в Великобритании

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, если ее заставят обстоятельства.

Источник: Пристайко в интервью BBC Radio 5 Live, BBC News Украина

Детали: На вопрос ведущего, может ли Украина рассмотреть вариант не вступать в НАТО, Пристайко ответил: "Мы могли бы".

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Дипломат уточнил, что "учитывая ту угрозу, которая есть", Украина могла бы быть вынуждена пойти на такой шаг.

Прямая речь: "Вопрос, который задает себе 40-миллионная страна, как мы выживем, если они (Россия – ред.) придут завтра?".

Детали: По мнению посла, Украина может остаться беззащитной в то время как все ее западные соседи являются членами НАТО.

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Позже ведущий переспросил, действительно ли посол имел в виду, что Украина может отказаться от вступления в НАТО.

Прямая речь Пристайко: "Да, вы правы, это то, что записано в нашей Конституции. Я сейчас частично иду против главного документа, который у нас есть. Когда я говорю это, (я имею в виду – ред.) что мы проявляем гибкость, пытаясь найти наилучший выход. Если нам придется пройти через какие-либо серьезные уступки, это то, что мы можем сделать. Бесспорно…

Если честно, Россия уже окружена странами НАТО. Польша является членом НАТО, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Турция. Все эти страны, граничащие с Россией, уже являются членами НАТО. Это не изменило ситуацию с безопасностью.

Это не изменило безопасность для России. Поэтому Украина тоже особо не изменит этого".

Детали: Украинский дипломат считает, что Москве гораздо больше не нравится, что Украина может стать "чем-то другим, чем Россия", и тогда россияне захотят также изменить направление своей страны.

"Это (вступление Украины в НАТО – ред.) опасность не для народа России, не для территории России, а для конкретного режима, который они имеют прямо сейчас", – считает Пристайко.

🗣️"We are trying to find the best way out."



Ukraine's ambassador to the UK Vadym Prystaiko has told @StephenNolan his country might agree not to join @NATO if it would avert war with Russia.



It would mean the country abandoning a goal written into its constitution.



🎧⬇️ — BBC Radio 5 Live (@bbc5live) February 13, 2022

Обновление: Министерство иностранных дел Украины заявило, что слова посла в Великобритании Вадима Пристайко вырвали из контекста, а отказ от членства в НАТО противоречит Конституции.

Сам Пристайко пояснил, что курс на НАТО останется в любом случае, но поскольку Украина не является членом альянса, то в настоящий момент возможны компромиссы.

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