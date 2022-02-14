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МИД напомнило, что отказ от НАТО противоречит Конституции Украины

Понедельник, 14 февраля 2022, 09:03
МИД напомнило, что отказ от НАТО противоречит Конституции Украины
МИД Украины, фото Михаила Ткача, УП

Министерство иностранных дел Украины, комментируя слова посла в Великобритании Вадима Пристайко о возможности отказа от членства в НАТО ради мира, заявило, что все решения должны соответствовать Конституции.

Источник: пресс-секретарь МИД Олег Николенко в Facebook

Детали: "Слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Украина якобы готова рассмотреть отказ от членства в НАТО во избежание войны с Россией, вырваны из контекста.

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Безусловно, ради мира и сохранения жизней наших граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями. 

В то же время, посол Пристайко справедливо отметил в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины, но Украина пока не является членом НАТО или иного альянса безопасности. Так что ключевым для нашей страны становится вопрос гарантий безопасности".

Детали: В МИД отмечают, что "наилучшей такой гарантией был бы немедленный прием Украины в Альянс, но угрозы Украине существуют здесь и сейчас – следовательно, поиск ответа на вопросы гарантий становится фундаментальной насущной задачей".

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Дословно: "При этом ни одно решение не может быть принято вопреки Конституции Украины".

Этому предшествовало: Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью BBC Radio 5 Live допустил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, если к этому ее вынудят обстоятельства.

Позже он пояснил, что курс на НАТО останется в любом случае, но поскольку Украина не является членом альянса, то в настоящий момент возможны компромиссы.

Предыстория:

  • В феврале 2019 года Верховная Рада закрепила в Конституции стремление Украины стать членом Европейского Союза и НАТО – и эти изменения вступили в силу.
  • С конца 2021 года Россия во главе с президентом Владимиром Путиным требует от Запада "гарантий безопасности" в виде обязательств, что Украина не станет членом НАТО.
  • При этом в МИД РФ не видели смысла давать гарантии ненападения на Украину и ссылались на Будапештский меморандум, который Россия уже нарушила, оккупировав Крым и сделав часть востока Украины подконтрольной Москве, а не Киеву.
  • Президент США Джо Байден сказал, что нации должны быть свободны в выборе собственных союзов. Такую же позицию озвучивал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
  • Американское издание "The New York Times" сообщило, что дипломаты рассматривают идею финляндизации Украины, хотя президент Франции Эммануэль Макрон опроверг, что употреблял такой термин.

Алена Рощенко, УП
Темы: НАТОМИДРосcиявойна
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