МИД напомнило, что отказ от НАТО противоречит Конституции Украины

Министерство иностранных дел Украины, комментируя слова посла в Великобритании Вадима Пристайко о возможности отказа от членства в НАТО ради мира, заявило, что все решения должны соответствовать Конституции.

Источник: пресс-секретарь МИД Олег Николенко в Facebook

Детали: "Слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Украина якобы готова рассмотреть отказ от членства в НАТО во избежание войны с Россией, вырваны из контекста.

Безусловно, ради мира и сохранения жизней наших граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями.

В то же время, посол Пристайко справедливо отметил в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины, но Украина пока не является членом НАТО или иного альянса безопасности. Так что ключевым для нашей страны становится вопрос гарантий безопасности".

Детали: В МИД отмечают, что "наилучшей такой гарантией был бы немедленный прием Украины в Альянс, но угрозы Украине существуют здесь и сейчас – следовательно, поиск ответа на вопросы гарантий становится фундаментальной насущной задачей".

Дословно: "При этом ни одно решение не может быть принято вопреки Конституции Украины".

Этому предшествовало: Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью BBC Radio 5 Live допустил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, если к этому ее вынудят обстоятельства.

Позже он пояснил, что курс на НАТО останется в любом случае, но поскольку Украина не является членом альянса, то в настоящий момент возможны компромиссы.

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