"Это шокирует!": Комитет защиты журналистов требует расследовать нападение на съёмочную группу УП

Украинские власти должны тщательно расследовать нападение на съемочную группу руководителя департамента журналистских расследований УП Михаила Ткача и обеспечить безопасную работу представителей СМИ, заявил Комитет защиты журналистов.

Источник: заявление CPJ от 17 февраля

Дословно: "Преследование оператора "Украинской правды" Ярослава Бондаренко шокирует и должно быть тщательно расследовано.

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Уголовное производство, возбужденное украинскими властями, должно проходить быстро и прозрачно, а все виновные должны быть привлечены к ответственности".

Що передувало:

13 февраля в Днепре неизвестные совершили нападение на съемочную группу руководителя департамента журналистских расследований УП Михаила Ткача.

Мэр Днепра Борис Филатов обещает передать УП всю возможную информацию с видеокамер городской системы "Безопасный город".

По его словам, 13 февраля у олигарха Игоря Коломойского день рождения, и к нему "летели гости разными частными самолётами".

Журналисты выяснили, что на съемочную группу УП напали охранники известного в городе бизнесмена Александра Петровского (по прозвищу Нарик).

16 февраля троим мужчинам вручены подозрения.

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