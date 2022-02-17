"Это шокирует!": Комитет защиты журналистов требует расследовать нападение на съёмочную группу УП
Четверг, 17 февраля 2022, 20:09
Украинские власти должны тщательно расследовать нападение на съемочную группу руководителя департамента журналистских расследований УП Михаила Ткача и обеспечить безопасную работу представителей СМИ, заявил Комитет защиты журналистов.
Источник: заявление CPJ от 17 февраля
Дословно: "Преследование оператора "Украинской правды" Ярослава Бондаренко шокирует и должно быть тщательно расследовано.
Уголовное производство, возбужденное украинскими властями, должно проходить быстро и прозрачно, а все виновные должны быть привлечены к ответственности".
Що передувало:
- 13 февраля в Днепре неизвестные совершили нападение на съемочную группу руководителя департамента журналистских расследований УП Михаила Ткача.
- Мэр Днепра Борис Филатов обещает передать УП всю возможную информацию с видеокамер городской системы "Безопасный город".
- По его словам, 13 февраля у олигарха Игоря Коломойского день рождения, и к нему "летели гости разными частными самолётами".
- Журналисты выяснили, что на съемочную группу УП напали охранники известного в городе бизнесмена Александра Петровского (по прозвищу Нарик).
- 16 февраля троим мужчинам вручены подозрения.
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