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"Это шокирует!": Комитет защиты журналистов требует расследовать нападение на съёмочную группу УП

Роман ПетренкоЧетверг, 17 февраля 2022, 20:09
НАПАДЕНИЕ НА СЪЕМОЧНУЮ ГРУППУ МИХАИЛА ТКАЧА 13 ФЕВРАЛЯ, ФОТО УП

Украинские власти должны тщательно расследовать нападение на съемочную группу руководителя департамента журналистских расследований УП Михаила Ткача и обеспечить безопасную работу представителей СМИ, заявил Комитет защиты журналистов.

Источник: заявление CPJ от 17 февраля

Дословно: "Преследование оператора "Украинской правды" Ярослава Бондаренко шокирует и должно быть тщательно расследовано.

Уголовное производство, возбужденное украинскими властями, должно проходить быстро и прозрачно, а все виновные должны быть привлечены к ответственности".

Що передувало:

  • 13 февраля в Днепре неизвестные совершили нападение на съемочную группу руководителя департамента журналистских расследований УП Михаила Ткача.
  • Мэр Днепра Борис Филатов обещает передать УП всю возможную информацию с видеокамер городской системы "Безопасный город".
  • По его словам, 13 февраля у олигарха Игоря Коломойского день рождения, и к нему "летели гости разными частными самолётами".
  • Журналисты выяснили, что на съемочную группу УП напали охранники известного в городе бизнесмена Александра Петровского (по прозвищу Нарик).
  • 16 февраля троим мужчинам вручены подозрения.

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Темы: медиаДнепр


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