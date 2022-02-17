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"Это шокирует!": Комитет защиты журналистов требует расследовать нападение на съёмочную группу УП

Роман ПетренкоЧетверг, 17 февраля 2022, 19:09
Это шокирует!: Комитет защиты журналистов требует расследовать нападение на съёмочную группу УП
НАПАДЕНИЕ НА СЪЕМОЧНУЮ ГРУППУ МИХАИЛА ТКАЧА 13 ФЕВРАЛЯ, ФОТО УП

Украинские власти должны тщательно расследовать нападение на съемочную группу руководителя департамента журналистских расследований УП Михаила Ткача и обеспечить безопасную работу представителей СМИ, заявил Комитет защиты журналистов.

Источник: заявление CPJ от 17 февраля

Дословно: "Преследование оператора "Украинской правды" Ярослава Бондаренко шокирует и должно быть тщательно расследовано.

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Уголовное производство, возбужденное украинскими властями, должно проходить быстро и прозрачно, а все виновные должны быть привлечены к ответственности".

Що передувало:

  • 13 февраля в Днепре неизвестные совершили нападение на съемочную группу руководителя департамента журналистских расследований УП Михаила Ткача.
  • Мэр Днепра Борис Филатов обещает передать УП всю возможную информацию с видеокамер городской системы "Безопасный город".
  • По его словам, 13 февраля у олигарха Игоря Коломойского день рождения, и к нему "летели гости разными частными самолётами".
  • Журналисты выяснили, что на съемочную группу УП напали охранники известного в городе бизнесмена Александра Петровского (по прозвищу Нарик).
  • 16 февраля троим мужчинам вручены подозрения.

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Темы: медиаДнепр
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