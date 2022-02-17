"Це шокує!": Комітет захисту журналістів вимагає розслідувати напад на знімальну групу УП
Четвер, 17 лютого 2022, 20:09
Українська влада має ретельно розслідувати напад на знімальну групу керівника департаменту журналістських розслідувань УП Михайла Ткача та забезпечити безпечну роботу представників ЗМІ, заявив Комітет захисту журналістів.
Джерело: заява CPJ від 17 лютого
Дослівно: "Переслідування оператора "Української правди" Ярослава Бондаренка шокує і має бути ретельно розслідуваним.
Кримінальне провадження, порушене українською владою, має відбуватися швидко та прозоро, а всі винні мають бути притягнуті до відповідальності".
Що передувало:
- 13 лютого у Дніпрі невідомі скоїли напад на знімальну групу керівника департаменту журналістських розслідувань УП Михайла Ткача.
- Мер Дніпра Борис Філатов обіцяє передати УП всю можливу інформацію з відеокамер міської системи "Безпечне місто".
- За словами Філатова, 13 лютого у олігарха Ігоря Коломойського день народження, і до нього "летіли гості різними приватними літаками".
- Журналісти з'ясували, що на знімальну групу УП напали охоронці відомого у місті бізнесмена Олександра Петровського (на прізвисько Нарік).
- 16 лютого трьом чоловікам вручені підозри.
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