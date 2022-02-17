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"Це шокує!": Комітет захисту журналістів вимагає розслідувати напад на знімальну групу УП

Роман ПетренкоЧетвер, 17 лютого 2022, 19:09
Це шокує!: Комітет захисту журналістів вимагає розслідувати напад на знімальну групу УП
НАПАД НА ЗНІМАЛЬНУ ГРУПУ МИХАЙЛА ТКАЧА 13 ЛЮТОГО, ФОТО УП

Українська влада має ретельно розслідувати напад на знімальну групу керівника департаменту журналістських розслідувань УП Михайла Ткача та забезпечити безпечну роботу представників ЗМІ, заявив Комітет захисту журналістів.

Джерело: заява CPJ від 17 лютого

Дослівно: "Переслідування оператора "Української правди" Ярослава Бондаренка шокує і має бути ретельно розслідуваним.

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Кримінальне провадження, порушене українською владою, має відбуватися швидко та прозоро, а всі винні мають бути притягнуті до відповідальності".

Що передувало:

  • 13 лютого у Дніпрі невідомі скоїли напад на знімальну групу керівника департаменту журналістських розслідувань УП Михайла Ткача.
  • Мер Дніпра Борис Філатов обіцяє передати УП всю можливу інформацію з відеокамер міської системи "Безпечне місто".
  • За словами Філатова, 13 лютого у олігарха Ігоря Коломойського день народження, і до нього "летіли гості різними приватними літаками".
  • Журналісти з'ясували, що на знімальну групу УП напали охоронці відомого у місті бізнесмена Олександра Петровського (на прізвисько Нарік).
  • 16 лютого трьом чоловікам вручені підозри.

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Теми: медіаДніпро
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