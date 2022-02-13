Советник Байдена: США публикуют разведданные, чтобы остановить войну, а не начать

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США публикуют разведывательные данные, "чтобы остановить войну, а не начать ее"

Источник: Салливан в эфире CNN в воскресенье

Прямая речь: "Наша точка зрения заключается в том, что мы не собираемся давать России возможность устроить здесь сюрприз — свалить что-то на Украину или мир. И просто, насколько это возможно, делимся этой информацией как можно шире. Это то, что мы сделали. Это то, что мы будем продолжать делать".

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"Мы не можем точно предсказать день, но мы уже некоторое время говорим, что мы находимся в окне, когда вторжение, масштабные военные действия России могут начаться в Украине в любой день, включая ближайшую неделю, до окончания Олимпиады (до 20 февраля – ред.)".

Детали: По его словам, наращивание Россией сил возле украинских границ и их маневры делают очевидной возможность начала в скором времени масштабных военных действий.

Салливан предположил, что военная атака РФ может начаться с ракетно-бомбовых ударов.

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"Они никогда не бывают такими точными, как хотелось бы армии — любой армии. Мы даже не знаем, насколько точными их хотела бы сделать российская армия", — отметил он.

"Невинные мирные жители могут быть убиты независимо от их национальности. За этим последует наступление сухопутных войск, движущихся через украинскую границу. Опять же, невинные гражданские лица могут попасть под перекрестный огонь или попасть в ловушку в местах, откуда они не могут выбраться. ...Вот почему мы так ясно и прямо говорим американским гражданам, что, пока варианты коммерческого транспорта все еще доступны, они должны воспользоваться ими", - сказал советник Джо Байдена.

По его словам, разведка США считает, что, если Россия действительно вторгнется в Украину, она может провести операцию под чужим флагом как предлог для вторжения.

"У нас есть информация, которую мы собрали с помощью разведки, которая указывает на активное планирование этого, и не только Соединенные Штаты говорят об этом. Наши союзники по НАТО также заявляют об этом, потому что они смогли изучить эти разведданные, оценить их достоверность и прийти к такому же выводу, к которому пришли мы", — сказал Салливан.

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