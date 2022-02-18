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На канал "Рада" пробрался журналист из подсанкционного медиа и говорит о спецоперации

Ольга Кириленко, Роман ПетренкоПятница, 18 февраля 2022, 21:24
На канал Рада пробрался журналист из подсанкционного медиа и говорит о спецоперации
PHOTO: TELEGRAF

На парламентском телеканале Рада в роли ведущего на эфире появился работник подсанкционного канала НАШ Артем Никифоров. На государственном канале всю ответственность переводят на продакшн, у которого заказывают контент.

Источники: эфир каналов "Рада" и "НАШ", комментарий руководителя канала "Рада" Вадима Перенчука УП

На вопрос УП о присутствии Никифорова в эфире Перенчук ответил: "Канал Рада" никого не брал на работу. Это продакшн "Кинокит", который по заказу производит контент. (с нашей стороны – УП) есть только редакционный контроль".

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В то же время сам Никифоров назвал это "журналистским расследованием": "Мы продумали спецоперацию, чтобы вывести на чистую воду власть и показать всем, почему они приняли такое решение (наложить санкции на "НАШ" – УП). В рамках этого расследования мы приняли решение, что делегируем меня внутрь структуры хотя бы одного из государственных телеканалов".

Детали: после кратковременной "работы" на канале "Рада", в эфире канала "НАШ", Никифоров заявил, что таки выяснил цель закрытия канала "НАШ" - это желание власти "выбить" его из эфира и занять его русскоязычную аудиторию из юга, востока и центральной Украины.

Никифоров также заявил, что спросил у менеджмента канала "Рада", "что можно, а что нельзя говорить". На что ему, по его словам, ответили – нужно "любить" президента и приглашать на эфиры лояльных депутатов.

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Почему это важно: "Рада" является государственным телеканалом, то есть удерживается на средства налогоплательщиков. До недавнего времени ее эфир был заполнен преимущественно трансляциями заседаний Верховной Рады, комитетов и информационными программами с участием нардепов.

С декабря 2021 года на телеканале начали происходить существенные изменения. Там обновили технику, открыли дополнительную студию в Кабмине, а также начали сотрудничество с сомнительными политтехнологами и блоггерами.

Часть контента для телеканала начали производить отдельные продакшины. В частности, упомянутая руководителем канала компания "Кинокит" получила 9,2 миллиона гривен на разработку творческой концепции и создание циклических информационных, аналитических телевизионных программ и токшоу.

По данным УП, власти перезапускают парламентский телеканал "Рада" под следующие выборы.

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Темы: Верховная РадасанкциимедиаМураев
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