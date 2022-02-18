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На канал "Рада" пробрався журналіст з підсанкційного медіа і каже про спецоперацію

Ольга Кириленко, Роман ПетренкоП'ятниця, 18 лютого 2022, 21:24
На канал Рада пробрався журналіст з підсанкційного медіа і каже про спецоперацію
PHOTO: TELEGRAF

На парламентському телеканалі "Рада" у ролі ведучого на ефірі з’явився працівник підсанкційного каналу "НАШ" Артем Нікіфоров. На державному каналі всю відповідальність перекладають на продакшн, у якого замовляють контент.

Джерела: ефір каналів "Рада" та "НАШ", коментар керівника каналу "Рада" Вадима Перенчука УП

На запитання УП про присутність Нікіфорова в ефірі Перенчук відповів: "Канал "Рада" нікого не брав на роботу. Це продакшн "Кінокіт", який на замовлення виробляє контент. (З нашого боку – УП) є лише редакційний контроль".

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Водночас сам Нікіфоров назвав це "журналістським розслідуванням": "Ми продумали спецоперацію, аби вивести на чисту воду владу і показати всім, чому вони ухвалили таке рішення (накласти санкції на "НАШ" – УП). У рамках цього розслідування ми прийняли рішення, що делегуємо мене в середину структури хоча б одного з державних телеканалів".

Деталі: після короткочасної "роботи" на каналі "Рада", в ефірі каналу "НАШ", Нікіфоров заявив, що таки з’ясував мету закриття каналу "НАШ" – це бажання влади "вибити" його з ефіру та зайняти його російськомовну аудиторію з півдня, сходу і центральної України.

Нікіфоров також заявив, що спитав у менеджменту каналу "Рада", "що можна, а що не можна говорити". На що йому, за його ж словами, відповіли – треба "любити" президента та запрошувати на ефіри лояльних депутатів.

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Чому це важливо: "Рада" є державним телеканалом, тобто утримується на кошти платників податків. Донедавна її ефір був заповнений переважно трансляціями засідань Верховної Ради, комітетів та інформаційними програмами за участі нардепів.

З грудня 2021 року на телеканалі почали відбуватись суттєві зміни. Там оновили техніку, відкрили додаткову студію в Кабміні, а також почали співпрацю з сумнівними політтехнологами та блогерами.

Частину контенту для телеканалу почали виробляти окремі продакшини. Зокрема згадана керівником каналу компанія "Кінокіт" отримала 9,2 мільйона гривень на розробку творчої концепції та створення циклічних інформаційних, аналітичних телевізійних програм та токшоу. 

За даними УП, влада перезапускає парламентський телеканал "Рада" під наступні вибори.

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Теми: Верховна РадасанкціїмедіаМураєв
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