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В "ЕС" требуют отставки главы МВД после расследования ДТП с Трухиным

Среда, 2 февраля 2022, 00:28

Фракция "ЕС" требует отставки министра внутренних дел Дениса Монастырского – после того, как УП опубликовала видео полицейских с места ДТП нардепа "Слуги народа" Александра Трухина.

Источник: заявление, опубликованное нардепом Ириной Геращенко в Facebook

Детали: На обнародованном видео Трухин обращается к полицейскому со словами "давай я тихонько в лес уйду" и обещает "поговорить" с Денисом Монастырским.

Дословно заявление "ЕС": "ЕС" требует немедленного создания парламентской ВСК по факту расследования всех обстоятельств ДТП и бездействия руководства правоохранительных органов.

Мы требуем отставки покрывавшего преступление министра ВС, руководителя ДБР, который спустил расследование на тормоза".

Детали: Геращенко добавила, что "полную ответственность за бездействие министра Монастырского" несет президент Владимир Зеленский, который его рекомендовал на этот пост.

В "ЕС" также требуют возбудить уголовное дело по факту ДТП и коррупции Трухина.

Что предшествовало:

  • 1 февраля "Украинская правда" обнародовала расследование ДТП с участием Александра Трухина. В частности, на видео Трухин говорит, что не был за рулем машины, которая попала в ДТП. Нардеп также обращался к правоохранителю и обещал "найтись" потом и "отблагодарить". Полицейский пытается объяснить народному избраннику, что за такие договоренности есть уголовная ответственность, но "Слуга народа" посоветовал "не исполнять".
  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил после расследования "Украинской правды", что Трухину не место во фракции и партии.

Предыстория:

  • По данным СМИ, 23 августа народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин, будучи нетрезвым, вызвал ДТП по дороге из Полтавы в Киев. Впоследствии около 30-ти медиа почистили сообщение об этой аварии, в которой пострадали шесть человек.
  • За 5 месяцев правоохранительные органы не сообщили, был ли депутат Трухин за рулем автомобиля.

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Темы: аварияГеращенко


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