В "ЕС" требуют отставки главы МВД после расследования ДТП с Трухиным

Фракция "ЕС" требует отставки министра внутренних дел Дениса Монастырского – после того, как УП опубликовала видео полицейских с места ДТП нардепа "Слуги народа" Александра Трухина.

Источник: заявление, опубликованное нардепом Ириной Геращенко в Facebook

Детали: На обнародованном видео Трухин обращается к полицейскому со словами "давай я тихонько в лес уйду" и обещает "поговорить" с Денисом Монастырским.

Дословно заявление "ЕС": "ЕС" требует немедленного создания парламентской ВСК по факту расследования всех обстоятельств ДТП и бездействия руководства правоохранительных органов.

Мы требуем отставки покрывавшего преступление министра ВС, руководителя ДБР, который спустил расследование на тормоза".

Детали: Геращенко добавила, что "полную ответственность за бездействие министра Монастырского" несет президент Владимир Зеленский, который его рекомендовал на этот пост.

В "ЕС" также требуют возбудить уголовное дело по факту ДТП и коррупции Трухина.

Что предшествовало:

1 февраля "Украинская правда" обнародовала расследование ДТП с участием Александра Трухина. В частности, на видео Трухин говорит, что не был за рулем машины, которая попала в ДТП. Нардеп также обращался к правоохранителю и обещал "найтись" потом и "отблагодарить". Полицейский пытается объяснить народному избраннику, что за такие договоренности есть уголовная ответственность, но "Слуга народа" посоветовал "не исполнять".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил после расследования "Украинской правды", что Трухину не место во фракции и партии.

Предыстория:

По данным СМИ, 23 августа народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин, будучи нетрезвым, вызвал ДТП по дороге из Полтавы в Киев. Впоследствии около 30-ти медиа почистили сообщение об этой аварии, в которой пострадали шесть человек.

За 5 месяцев правоохранительные органы не сообщили, был ли депутат Трухин за рулем автомобиля.

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