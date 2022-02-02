Шесть областей могут перейти в "красную" зону – главный санврач

Вскоре шесть областей Украины могут перевести в "красную" зону из-за ухудшения показателей заболеваемости коронавирусом.

Источник: главный санитарный врач Игорь Кузин на брифинге 2 февраля

Прямая речь Кузина: "Новая волна Covid-19 набирает обороты, а количество инфицированных коронавирусом стремительно растет. Только за минувшие сутки диагностировали более 35 тысяч случаев Covid-19.

Реклама:

Вскоре на "красный" уровень эпидопасности могут быть переведены Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Одесская и Сумская области, поскольку в этих регионах наблюдается угрожающая эпидемическая ситуация".

Детали: Кузин добавил, что в настоящее время госпитализируют меньше пациентов, чем это было во время минувшей волны коронавируса.

В то же время он подчеркнул, что пиковые показатели заболеваемости ожидаются в середине февраля.

ВИДЕО ДНЯ

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Смертей становится меньше, больше болеют дети. Covid-прогноз в Украине