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"Я за вас тут ж..пу рву, блин": НАБУ опубликовало запись разговоров Кузьминых относительно "откатов"

Среда, 2 февраля 2022, 17:07
Скриншот видео НАБУ, на котором нардеп говорит, что договаривается за успех тендера

Национальное антикоррупционное бюро опубликовало видеозапись с разговорами народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых по поводу получения денежных "откатов" за заключение тендеров и с моментом самого разоблачения нардепа на получении взятки.

Источник: пресс-служба НАБУ

Дословно НАБУ: "По данным следствия, осенью 2021 года представителю частной компании намекнули, что если та планирует поставлять медицинское оборудование больницам в Житомирской области, стоит этот вопрос предварительно согласовать с одним из народных депутатов Украины. Вскоре такой контакт между нардепом и представителем компании случился. Нардеп пообещал содействие, которое фактически сводилось к обеспечению победы в тендерах по закупке оборудования за счет бюджета.

Первым объектом такого сотрудничества стало коммунальное предприятие "Больница № 2 им. В.П. Павлусенко", которое, согласно договоренностям между нардепом и представителем компании, закупило медицинское оборудование на 40 млн. грн.

В ответ нардеп намекнул, что его "услуги" – не безвозмездные и составляют 30% сумм договоров, заключенных с больницей".

Детали: Кузьминых гарантировал местной фирме победы на тендерах по поставке медицинского оборудования в государственные больницы, а взамен требовал 30% от суммы контрактов.

На видеозаписи Кузьминых демонстрирует осведомленность в операционных процессах тендера. В частности, он говорит, что постоянно курирует руководство больницы по заключению договоров с ней.

В разговорах, обнародованных агентством, представитель частной фирмы звонит по телефону Кузьминых и согласовывает с ним действия по поставке оборудования для больницы. Нардеп в ответ гарантирует, что компания выиграет тендер и им перечислят средства из госбюджета.

По версии следователей НАБУ, в ходе первого контракта по поставке аппарата УЗИ, больница не получила своевременно средства, чтобы рассчитываться с компанией, сопровождавшей Кузьминых.

Представительница компании звонит по телефону Кузьминых и жалуется, что ей не перечислили средства из больницы, а потому они не передают аппарат в собственность больницы, пока не произойдет транзакция.

Кузьминых отвечает, что он якобы был на встрече с министром здравоохранения Виктором Ляшко и рассказывал ему об этой задержке средств по житомирской больнице. Вскоре больница перечислила средства, о чем они говорили отдельно.

Разговор касательно консультаций с Ляшком
Разговор касательно консультаций с Ляшком
Скриншот видео НАБУ

В последнем разговоре, обнародованном НАБУ, Кузьминых сообщает представительнице компании, что он ожидает 30% от суммы контракта, а именно 558 тысяч грн.

Представительница фирмы спрашивает у Кузьминых, в какой валюте отдавать откат
Представительница фирмы спрашивает у Кузьминых, в какой валюте отдавать откат
Скриншот видео НАБУ

В будущем нардеп надеялся получить такой же процент от суммы контрактов о поставках аппарата МРТ (30% от 37,499 млн грн – 11,25 млн грн) и лапароскопического набора для хирургических процедур (30% от 1,19 млн грн – 398,33 тысяч грн).

Предыстория

  • Вечером 28 января детективы НАБУ совместно с ГБР разоблачили народного депутата от партии "Слуга народа" Сергея Кузьминых на получении взятки.
  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал разоблачение депутата Сергея Кузьминых на получении взятки, сравнив с делом пятого президента Петра Порошенко.
  • 31 января генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Кузьминых.
  • 1 февраля в НАБУ заявили, что Кузьминых не ходит к ним по вызову для проведения следственных действий. Адвокат подозреваемого заявил, что он находится в больнице.
  • 2 февраля нардеп обратился к руководству фракции "Слуга народа" с просьбой временно исключить его из состава фракции, пока идет расследование и ход дела по получению им взятки.

Денис Карловский, УП
Темы: Слуга народаНАБУвзятка


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