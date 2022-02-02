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МВФ готов поддержать страны, пострадавшие в случае отключения РФ от SWIFT

Среда, 2 февраля 2022, 17:50
МВФ готов поддержать страны, пострадавшие в случае отключения РФ от SWIFT
Логотип МВФ возле штаб-квартиры организации в Вашингтоне, США. Фото: Getty images

Международный валютный фонд готов помочь странам, которые могут пострадать от каких-либо побочных эффектов российско-украинского конфликта и санкций, введенных западными правительствами в отношении РФ.

Об этом заявила в среду директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Георгиева сказала, что санкции неизбежно прервут некоторые финансовые операции и функционирование финансовой системы, особенно если Россия будет ограничена в сети финансовых транзакций SWIFT.

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"Если мы окажемся в ситуации, в которой есть побочные эффекты, требующие большего участия МВФ для других стран, мы, конечно, поможем. У нас все еще есть около 700 миллиардов долларов кредитной способности", - заявила Георгиева.

Ранее сообщалось, что США планируют ввести санкции против российских банков, государственных компаний и импортного сектора страны, если РФ решит снова вторгнуться в Украину.

Впрочем, отмечалось, что санкции, направленные на экспорт нефти и газа из Москвы, не рассматриваются, по крайней мере. Предложенные санкции также сохранят доступ российских банков к SWIFT, глобальной телекоммуникационной сети, помогающей банкам осуществлять международные транзакции.

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Напомним, ранее Европарламент призвал в случае новых военных действий РФ против Украины отключить агрессора от SWIFT.

Темы: МВФэкономикасанкцииРосcия
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