Путин пригрозил, что "научит Украину декоммунизации"
Российский президент Владимир Путин в своем обращении повторил тезис российской пропаганды, что нынешние границы Украины созданы бывшими советскими руководителями, и пригрозил украинцам, что "научит настоящей декоммунизации".
Источник: трансляция обращения Путина к россиянам
Прямая речь Путина: "В результате большевистской политики возникла советская Украина, которую до сих пор в наши дни можно назвать "Украина имени Владимира Ильича Ленина" Он – ее автор и архитектор.
Это полностью и целиком подтверждают архивные документы. Включая жесткие ленинские директивы по Донбассу, который буквально "втиснули" в состав Украины.
А теперь благодарные потомки снесли памятники Ленину. Это у них "декоммунизация" называется.
Вы хотите декоммунизации?! Ну что ж, нас это вполне устраивает. Но не надо – что называется – останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая "декоммунизация"!
Детали: В момент озвучивания этой тирады президент России сжал кулаки и стиснул зубы, пытаясь изобразить на лице ярость.
Обращение Путина начали транслировать около 20:40 по Киеву. Более получаса российский лидер рассказывает о своей интерпретации истории Украины, СССР и Российской империи в контексте того, что, мол, якобы современные границы Украины ошибочны, потому что не учитывают интересы России.
По словам Путина, якобы Ленин и советские руководители по ошибке позволили народам Российской империи получить собственную государственность. Кроме того, он упомянул о вхождении Крымского полуострова в состав Украинской Советской Социалистической Республики в 1954 году, отметив, что тогдашний руководитель СССР Никита Хрущев напрасно принял такое решение.
Однако свою речь российский глава начал с того, что исконно на землях Украины население исповедовало православие и называло себя "руськими", намекая на то, что якобы украинского народа исторически не существовало. Такой тезис противоречит его собственному тезису, что Ленин позволил народам бывшей Российской империи, распавшейся после Первой мировой войны, получить собственную государственность, то есть в момент решения Ленина украинский народ уже существовал в Российской империи.
Несмотря на то, что обращение Путина к россиянам касается его решения о признании незаконных вооруженных формирований на оккупированной территории Украины, более получаса в течение своего обращения он рассказывает свое видение истории России, СССР, Холодной войны и отношений России с США и НАТО.
Предыстория:
- Путин неоднократно повторял тезисы, что современные границы Украины были сформированы советскими вождями. Якобы восточные регионы Украины, Крымский полуостров и Черноморське побережье "исконно" были российской территорией, и потому Россия пытается с этим "разобраться".
- Российский президент Владимир Путин оперативно созвал 21 февраля заседание Совета безопасности РФ, на котором его члены – главы правительственных ведомств и армии – выразили публичную поддержку возможного признания Россией незаконных формирований на оккупированной территории Донбасса. Министр внутренних дел России предложил Путину признать так называемые "республики" в границах Донецкой и Луганской областей, а не имеющихся фактических пределах оккупации. Признание незаконных формирований на оккупированной территории Донбасса фактически станет еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России.
- Вечером 21 февраля запланировано провести заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором планируется обсудить планы защиты украинских границ в случае попытки провокации и военной интервенции со стороны России, на фоне заявлений о возможном признании незаконных вооруженных формирований на оккупированной территории Донбасса.
- Перед этим 21 февраля главари пророссийских незаконных формирований на оккупированной территории Донбасса обратились к Путину с просьбой признать их официально на уровне российских властей.
- Расследователи из Conflict Intelligence Team заявили, что по фотографиям и видео, распространяемых в соцсетях, можно сделать выводы, что российская армия осуществляет последние приготовления перед началом полномасштабной военной операции на территории Украины.