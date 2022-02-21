Путин пригрозил, что "научит Украину декоммунизации"

Российский президент Владимир Путин в своем обращении повторил тезис российской пропаганды, что нынешние границы Украины созданы бывшими советскими руководителями, и пригрозил украинцам, что "научит настоящей декоммунизации".

Источник: трансляция обращения Путина к россиянам

Прямая речь Путина: "В результате большевистской политики возникла советская Украина, которую до сих пор в наши дни можно назвать "Украина имени Владимира Ильича Ленина" Он – ее автор и архитектор.

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Это полностью и целиком подтверждают архивные документы. Включая жесткие ленинские директивы по Донбассу, который буквально "втиснули" в состав Украины.

А теперь благодарные потомки снесли памятники Ленину. Это у них "декоммунизация" называется.

Вы хотите декоммунизации?! Ну что ж, нас это вполне устраивает. Но не надо – что называется – останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая "декоммунизация"!

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Детали: В момент озвучивания этой тирады президент России сжал кулаки и стиснул зубы, пытаясь изобразить на лице ярость.

Обращение Путина начали транслировать около 20:40 по Киеву. Более получаса российский лидер рассказывает о своей интерпретации истории Украины, СССР и Российской империи в контексте того, что, мол, якобы современные границы Украины ошибочны, потому что не учитывают интересы России.

По словам Путина, якобы Ленин и советские руководители по ошибке позволили народам Российской империи получить собственную государственность. Кроме того, он упомянул о вхождении Крымского полуострова в состав Украинской Советской Социалистической Республики в 1954 году, отметив, что тогдашний руководитель СССР Никита Хрущев напрасно принял такое решение.

Однако свою речь российский глава начал с того, что исконно на землях Украины население исповедовало православие и называло себя "руськими", намекая на то, что якобы украинского народа исторически не существовало. Такой тезис противоречит его собственному тезису, что Ленин позволил народам бывшей Российской империи, распавшейся после Первой мировой войны, получить собственную государственность, то есть в момент решения Ленина украинский народ уже существовал в Российской империи.

Несмотря на то, что обращение Путина к россиянам касается его решения о признании незаконных вооруженных формирований на оккупированной территории Украины, более получаса в течение своего обращения он рассказывает свое видение истории России, СССР, Холодной войны и отношений России с США и НАТО.

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