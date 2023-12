"Россия избрала путь конфронтации": глава МИД Британии о признании Путиным ОРДЛО

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что признание Россией "независимости" ОРДЛО означает конец "Минска" и указывает на то, что президент РФ Владимир Путин избрал путь конфронтации.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление она обнародовала после решения Путина признать ОРДЛО.

"Признание президентом Путиным "ДНР" и "ЛНР" как независимых государств демонстрирует вопиющее пренебрежение обязательствами РФ в рамках Минских договоренностей. Этот шаг является новой атакой против суверенитета и территориальной целостности Украины, сигналом о конце "Минска" и нарушением Хартии ООН. Он демонстрирует, что Россия избрала путь конфронтации, а не диалога", - подчеркнула Лиз Трасс.

My statement condemning Russia’s recognition of the ‘Donetsk People’s Republic’ and ‘Luhansk People’s Republic’ as independent states 👇 pic.twitter.com/e0y3LNu29X