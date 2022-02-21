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"Россия избрала путь конфронтации": глава МИД Британии о признании Путиным ОРДЛО

"Европейская правда"Понедельник, 21 февраля 2022, 21:58
Россия избрала путь конфронтации: глава МИД Британии о признании Путиным ОРДЛО
Борис Джонсон на брифинге 21 февраля на Даунинг Стрит, 10. Фото: Getty images

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что признание Россией "независимости" ОРДЛО означает конец "Минска" и указывает на то, что президент РФ Владимир Путин избрал путь конфронтации.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление она обнародовала после решения Путина признать ОРДЛО.

"Признание президентом Путиным "ДНР" и "ЛНР" как независимых государств демонстрирует вопиющее пренебрежение обязательствами РФ в рамках Минских договоренностей. Этот шаг является новой атакой против суверенитета и территориальной целостности Украины, сигналом о конце "Минска" и нарушением Хартии ООН. Он демонстрирует, что Россия избрала путь конфронтации, а не диалога", - подчеркнула Лиз Трасс.

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"Мы не позволим, чтобы нарушения Россией международных обязательств остались безнаказанными", - добавила Лиз Трасс.

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Дополнено. В 23:07 по Киеву Трасс анонсировала, что 22 февраля британское правительство объявит о введении санкций против России из-за "признания" боевиков незаконных формирований в Донецкой и Луганской областях.

Премьер Британии Борис Джонсон назвал решение РФ нарушением международного права и фактическим отказом от Минских договоренностей.

"Это явное нарушение международного права. Это… вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Это отказ от минского процесса и Минских соглашений, и, думаю, очень зловещий и мрачный знак", - цитирует Джонсона Reuters.

На вопрос о том, означает ли это, что Западу пора применить обещанные санкции, он ответил, что стоит подождать, как будут разворачиваться дальнейшие события.

"Раньше по поводу пакета санкций я говорил, что они будут задействованы, как только начнется российское наступление, российское вторжение…. (Но) уже очевидно, что мы должны начать создавать максимально возможное давление, потому что сейчас сложно представить, как улучшить эту ситуацию", – сказал Борис Джонсон.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в понедельник, если Россия признает две "республики" ОРДЛО, то он активирует санкционную процедуру ЕС.

Смотрите видео на эту тему: Признание ОРДЛО Кремлем: последствия, санкции, изменения на фронте. Объясняем.

Также на эту тему статья "Разорвать отношения с Россией: каким должен быть ответ на решение Кремля".

Темы: ВеликобританияПутинОРДЛОДонбасс
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