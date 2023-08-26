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Залужный обсуждал стратегию Украины на встрече с чиновниками НАТО – The Guardian

Катерина ТищенкоСуббота, 26 августа 2023, 20:12
Залужный обсуждал стратегию Украины на встрече с чиновниками НАТО – The Guardian
встреча Залужного с Радакиным и Каволи, фото из Twitter Радакина

В середине августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился на польско-украинской границе с высокопоставленными чиновниками НАТО, чтобы обсудить стратегию украинского контрнаступления.

Источник: The Guardian со ссылкой на источники

Детали: По данным издания, встреча состоялась 11 дней назад в секретном месте на польско-украинской границе и длилась 5 часов.

При этом Залужный якобы "привез с собой всю свою команду".

Целью встречи было помочь перезагрузить военную стратегию Украины.

"Главным вопросом повестки дня было то, что делать с остановкой прогресса украинского контрнаступления, а также планы боевых действий на предстоящую изнурительную зиму и долгосрочная стратегия, поскольку война неизбежно затянется до 2024 года", - пишет издание.

Во встрече участвовали главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи и председатель комитета начальников штабов Великобритании адмирал Тони Радакин.

Издание отмечает, что это был не первый такой разговор.

Встреча на границе состоялась после того, как Радакин поехал без британских министров в Киев, где провел неразглашенную 45-минутную встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, целью которой, по словам источников в оборонном ведомстве, было лучше понять стратегию Украины и то, как Запад может ей помочь.

При этом издание утверждает, что генералу Марку Милли, коллеге Радакина в Пентагоне, было запрещено посещать Украину.

Радакин 18 августа опубликовал фото с Залужным и Каволи.

Секретарь СНБО Олексей Данилов рассказал, что Залужный сказал ему после встречи на границе о Радакине: "Это наш парень".

Как пишет The Guardian, британские источники неохотно говорят о результатах встречи на границе, но с Запада поступают сигналы, что в результате дискуссий стратегия Украины изменилась.

"Я думаю, вы видите, что они сосредотачиваются на запорожском фронте", - сказал источник на фоне сообщений о новых украинских атаках на город Токмак.

Что предшествовало: По данным The Wall Street Journal, главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный заявил американским официальным лицам, что украинские военные находятся на пороге прорыва во время контрнаступления.

Темы: ЗалужныйСШАВеликобританияконтрнаступление
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