Залужный обсуждал стратегию Украины на встрече с чиновниками НАТО – The Guardian

В середине августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился на польско-украинской границе с высокопоставленными чиновниками НАТО, чтобы обсудить стратегию украинского контрнаступления.

Источник: The Guardian со ссылкой на источники

Детали: По данным издания, встреча состоялась 11 дней назад в секретном месте на польско-украинской границе и длилась 5 часов.

При этом Залужный якобы "привез с собой всю свою команду".

Целью встречи было помочь перезагрузить военную стратегию Украины.

"Главным вопросом повестки дня было то, что делать с остановкой прогресса украинского контрнаступления, а также планы боевых действий на предстоящую изнурительную зиму и долгосрочная стратегия, поскольку война неизбежно затянется до 2024 года", - пишет издание.

Во встрече участвовали главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи и председатель комитета начальников штабов Великобритании адмирал Тони Радакин.

Издание отмечает, что это был не первый такой разговор.

Встреча на границе состоялась после того, как Радакин поехал без британских министров в Киев, где провел неразглашенную 45-минутную встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, целью которой, по словам источников в оборонном ведомстве, было лучше понять стратегию Украины и то, как Запад может ей помочь.

При этом издание утверждает, что генералу Марку Милли, коллеге Радакина в Пентагоне, было запрещено посещать Украину.

Радакин 18 августа опубликовал фото с Залужным и Каволи.

2/2. Russia underestimates Ukraine’s resilience and resolve, continued military strength and expertise, and the solidarity of its allies. pic.twitter.com/ddHIyaLxOw