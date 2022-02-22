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Зеленский: Ничего и никому не отдадим

Анастасия КалатурВторник, 22 февраля 2022, 01:10
Зеленский: Ничего и никому не отдадим
ФОТО: ОП

Президент Владимир Зеленский  заявил, что сейчас нет никаких причин для хаотических действий.

Источник: видеообращение президента Владимира Зеленского

Прямая речь: "Как только мы увидим изменение ситуации, как только мы увидим рост рисков, вы будете все это знать. Сейчас нет никаких причин для хаотических действий, сделаем все, чтобы так было в дальнейшем.

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Мы преданы мирному и дипломатическому пути, будем идти по нему и только по нему. Мы на своей земле, мы никого и ничего не боимся, мы никому и ничего не должны, и мы ничего и никому не отдадим, и мы в этом уверены.

Потому что сейчас не февраль 2014 года, а февраль 2022 года".

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Детали: Зеленский отметил, что Украина однозначно квалифицирует последние действия РФ как "нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства", а "вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на политическое руководство России". По словам Зеленского, признание независимости ОРДЛО может значить односторонний выход России из Минских договоренностей и игнорирование решений в рамках "Норманди".

Что предшествовало:

Предыстория: Российский президент Владимир Путин решил подписать указ о "признании" пророссийских незаконных вооруженных формирований на оккупированной территории Украины - так называемых "ДНР" и "ЛНР". В указах Путин официально поручил ввести российские войска на оккупированную территорию. Вскоре очевидцы на Донбассе начали говорить об огромных колоннах российской военной техники и солдат, двигающихся в направлении линии столкновения с Вооруженными силами Украины.

Темы: Зеленский
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