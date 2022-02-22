Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский: Ничего и никому не отдадим

Анастасия КалатурВторник, 22 февраля 2022, 02:10
ФОТО: ОП

Президент Владимир Зеленский  заявил, что сейчас нет никаких причин для хаотических действий.

Источник: видеообращение президента Владимира Зеленского

Прямая речь: "Как только мы увидим изменение ситуации, как только мы увидим рост рисков, вы будете все это знать. Сейчас нет никаких причин для хаотических действий, сделаем все, чтобы так было в дальнейшем.

Мы преданы мирному и дипломатическому пути, будем идти по нему и только по нему. Мы на своей земле, мы никого и ничего не боимся, мы никому и ничего не должны, и мы ничего и никому не отдадим, и мы в этом уверены.

Потому что сейчас не февраль 2014 года, а февраль 2022 года".

Детали: Зеленский отметил, что Украина однозначно квалифицирует последние действия РФ как "нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства", а "вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на политическое руководство России". По словам Зеленского, признание независимости ОРДЛО может значить односторонний выход России из Минских договоренностей и игнорирование решений в рамках "Норманди".

Что предшествовало:

Предыстория: Российский президент Владимир Путин решил подписать указ о "признании" пророссийских незаконных вооруженных формирований на оккупированной территории Украины - так называемых "ДНР" и "ЛНР". В указах Путин официально поручил ввести российские войска на оккупированную территорию. Вскоре очевидцы на Донбассе начали говорить об огромных колоннах российской военной техники и солдат, двигающихся в направлении линии столкновения с Вооруженными силами Украины.

Темы: Зеленский


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский обратился к "Бухарестской девятке": Вместе должны посадить РФ за стол переговоров

фотоВСУ удержали оборону и отбили прорыв врага под Черниговом

Главные новости четверга и ночи: общая мобилизация, возможный план захвата Киева

НБУ запретил банкам обслуживать россиян и белорусов

Россия планирует окружить Киев – Блинкен

Президент: В Киев вошли диверсионные группы, меня обозначили как цель номер один

Все новости...
Зеленский
Зеленский подколол Путина из-за его длинных "лекций по истории"
Зеленский поговорил с Джонсоном и готовит обращение
Зеленский поговорил с Байденом: обсудили решение Путина
Последние новости
10:38
СБУ: Не верьте фейкам о "проверке", не переходите по ссылке
10:33
ВСУ сбили вражеский самолет в Черкасской области, ищут пилота
10:09
ЦОС: Текущая оперативная обстановка
10:07
Генштаб сообщил о вражеской ДРГ на Оболони
09:58
В зоне отчуждения зафиксировали превышение радиации – ранее ЧАЭС оккупировал враг
09:55
видеоВСУ опубликовали видео с новыми пленными захватчиками
09:45
обновлено от 9:10Враг захватил два автомобиля ВСУ и с колонной поехал в центр Киева. Всех обезвредили
09:39
Под Херсоном были тяжелые бои за мост через Днепр, его контролирует Украина – мэр
09:25
Президент Польши: бомбардировки Киева – это прямой терроризм
09:24
Глава МИД Британии рассказала о санкциях, не упомянув о SWIFT. Готовит "санкционный тур"
Все новости...