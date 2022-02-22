Госдума ратифицировала договора с "ДНР" и "ЛНР" 

Депутаты Государственной думы Российской Федерации ратифицировала договора "о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" с самопровозглашенніми "ДНР" и "ЛНР".

Источник: заседание Госдумы 22 февраля

Детали: За ратификации соглашений единогласно проголосовали по 400 депутатов.

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Госдума также внесла поправки, чтобы ратификации вступили в силу не через 10 дней, а с момента публикации.

"МИД мы поправили, желая одного: чтобы закон как можно скорее вступил в силу", – разъяснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Следующий этап после одобрения договоров в Госдуме – ратификация их в Совете Федерации, которая состоится 22 февраля

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Ранее 22 февраля незаконные "парламенты" в ОРДЛО "ратифицировали" договора "о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" с Россией.

"Договора" заключены на 10 лет с возможностью автоматического продления на 5-летние периоды.

Стороны соглашений обязуются оказывать друг другу помощь, включая военную, а также предоставлять право строительства, использования и совершенствования военной структуры и военных баз на своей территории.

Предусмотрено заключение отдельных соглашений о военном сотрудничестве. Договаривающиеся стороны берут на себя обязательство не участвовать в каких бы то ни было блоках или союзах, направленных против любой из них.

Зафиксирована необходимость заключения отдельных соглашений об установлении государственной границы и ее охране.

Обсужден вопрос урегулирования двойного гражданства, признания документов, въезда-выезда и т.п.

Напомним: В незаконных "конституциях" самопровозглашенных "ЛНР-ДНР" о "границах" сказано размыто: их территория "определяется границами, которые существовали на день образования" так называемых "республик".

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