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Госдума ратифицировала договора с "ДНР" и "ЛНР" 

Елена РощинаВторник, 22 февраля 2022, 12:30
Фото с сайта Госдумы РФ

Депутаты Государственной думы Российской Федерации ратифицировала договора "о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" с самопровозглашенніми "ДНР" и "ЛНР". 

Источник: заседание Госдумы 22 февраля

Детали: За ратификации соглашений единогласно проголосовали по 400 депутатов.

Госдума также внесла поправки, чтобы ратификации вступили в силу не через 10 дней, а с момента публикации. 

"МИД мы поправили, желая одного: чтобы закон как можно скорее вступил в силу", – разъяснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Следующий этап после одобрения договоров в Госдуме – ратификация их в Совете Федерации, которая состоится 22 февраля

Ранее 22 февраля незаконные "парламенты" в ОРДЛО "ратифицировали" договора "о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" с Россией.

"Договора" заключены на 10 лет с возможностью автоматического продления на 5-летние периоды.

Стороны соглашений обязуются оказывать друг другу помощь, включая военную, а также предоставлять право строительства, использования и совершенствования военной структуры и военных баз на своей территории.

Предусмотрено заключение отдельных соглашений о военном сотрудничестве. Договаривающиеся стороны берут на себя обязательство не участвовать в каких бы то  ни было блоках или союзах, направленных против любой из них.

Зафиксирована необходимость заключения отдельных соглашений об установлении государственной границы и ее охране.

Обсужден вопрос урегулирования двойного гражданства, признания документов, въезда-выезда и т.п.

Напомним: В незаконных "конституциях" самопровозглашенных "ЛНР-ДНР" о "границах" сказано размыто: их территория "определяется границами, которые существовали на день образования" так называемых "республик".

Предыстория:

  • 21 февраля на заседании Совета безопасности России глава МВД РФ Владимир Колокольцев предложил признать так называемые "ЛДНР" в административных границах, Донецкой и Луганской областей Украины до их частичной оккупации Россией: "От Мариуполя и заканчивая теми историческими границами".
  • Президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании "республик" ОРДЛО, а также подписал соглашения "о дружбе и сотрудничестве" с главарями сепаратистов Денисом Пушилиным (ОРДО) и Леонидом Пасечником (ОРЛО). Эти соглашения предусматривают, что их стороны "подтверждают и уважают территориальную целостность и нерушимость существующих границ" друг друга.
  • Указами о признании ОРДЛО Путин отдал приказ направить на восток Украины российские войска якобы "для поддержания мира".
  • Все это произошло на фоне скопления российских войск вокруг Украины, предупреждений Запада о риске вторжения России на украинскую территорию, увеличения количества обстрелов на востоке Украины и количества фейков в медиа РФ и ОРДЛО.

Темы: РосcияДонбассЛНРДНР


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