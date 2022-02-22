Госдума ратифицировала договора с "ДНР" и "ЛНР"
Депутаты Государственной думы Российской Федерации ратифицировала договора "о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" с самопровозглашенніми "ДНР" и "ЛНР".
Источник: заседание Госдумы 22 февраля
Детали: За ратификации соглашений единогласно проголосовали по 400 депутатов.
Госдума также внесла поправки, чтобы ратификации вступили в силу не через 10 дней, а с момента публикации.
"МИД мы поправили, желая одного: чтобы закон как можно скорее вступил в силу", – разъяснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Следующий этап после одобрения договоров в Госдуме – ратификация их в Совете Федерации, которая состоится 22 февраля
Ранее 22 февраля незаконные "парламенты" в ОРДЛО "ратифицировали" договора "о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" с Россией.
"Договора" заключены на 10 лет с возможностью автоматического продления на 5-летние периоды.
Стороны соглашений обязуются оказывать друг другу помощь, включая военную, а также предоставлять право строительства, использования и совершенствования военной структуры и военных баз на своей территории.
Предусмотрено заключение отдельных соглашений о военном сотрудничестве. Договаривающиеся стороны берут на себя обязательство не участвовать в каких бы то ни было блоках или союзах, направленных против любой из них.
Зафиксирована необходимость заключения отдельных соглашений об установлении государственной границы и ее охране.
Обсужден вопрос урегулирования двойного гражданства, признания документов, въезда-выезда и т.п.
Напомним: В незаконных "конституциях" самопровозглашенных "ЛНР-ДНР" о "границах" сказано размыто: их территория "определяется границами, которые существовали на день образования" так называемых "республик".
Предыстория:
- 21 февраля на заседании Совета безопасности России глава МВД РФ Владимир Колокольцев предложил признать так называемые "ЛДНР" в административных границах, Донецкой и Луганской областей Украины до их частичной оккупации Россией: "От Мариуполя и заканчивая теми историческими границами".
- Президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании "республик" ОРДЛО, а также подписал соглашения "о дружбе и сотрудничестве" с главарями сепаратистов Денисом Пушилиным (ОРДО) и Леонидом Пасечником (ОРЛО). Эти соглашения предусматривают, что их стороны "подтверждают и уважают территориальную целостность и нерушимость существующих границ" друг друга.
- Указами о признании ОРДЛО Путин отдал приказ направить на восток Украины российские войска якобы "для поддержания мира".
- Все это произошло на фоне скопления российских войск вокруг Украины, предупреждений Запада о риске вторжения России на украинскую территорию, увеличения количества обстрелов на востоке Украины и количества фейков в медиа РФ и ОРДЛО.