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Китай говорит, что США преувеличивают российскую угрозу

Денис КарловскийСреда, 16 февраля 2022, 12:23
Китай говорит, что США преувеличивают российскую угрозу

Правительство Китая обвинило США в создании напряжения и нагнетании тревоги вокруг российских войск вблизи украинских границ.

Источник: Reuters со ссылкой на комментарий спикера китайского министерства иностранных дел Вана Вэньбиня

Прямая речь Вэньбиня: "Такие постоянные усилия некоторых западных стран по нагнетанию тревоги и дезинформации создают неуверенность и турбулентность в мире, полном вызовов, и только все больше усиливают недоверие и беспокойство.

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Мы надеемся, что упомянутые стороны прекратят такие кампании по дезинформации и присоединятся к содействию миру, доверию и сотрудничеству друг с другом".

Детали: Кроме того, в китайском МИД подчеркнули, что Россия и Китай сотрудничают на основе взаимовыгодных отношений, не ставя своей целью создавать союз против других стран.

Предыстория: 

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  • Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявления главы дипломатии ЕС, что Китай и Россия как два самых мощных авторитарных режима объединяются против демократии. Песков сказал, что в России и Китае не авторитарный режим, а "свое политическое устройство".
  • В Белом доме ранее намекнули, что от санкций против России, которые планируют ввести в случае полномасштабной войны с Украиной, может пострадать также и Китай.
  • Перед открытием Зимних Олимпийских игр в Пекине российский президент Владимир Путин встретился с главой Китая Си Цзиньпинем. Китай подписал совместное заявление, в котором поддержал ультиматум России в НАТО, чтобы в будущем не присоединялись новые члены. На это заявление отреагировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сказав, что расширение НАТО не касается России или Китая.
  • Американские журналисты со ссылкой на свои источники во властных кабинетах утверждали, что Цзиньпинь просил Путина не нападать на Украину, пока в Пекине продолжаются Зимние Олимпийские игры. Мол, китайский лидер не хотел, чтобы внимание медиа к российской агрессии затмило успех Олимпиады в Пекине.

Темы: КитайРосcияНАТОвойна
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