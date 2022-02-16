Китай говорит, что США преувеличивают российскую угрозу

Правительство Китая обвинило США в создании напряжения и нагнетании тревоги вокруг российских войск вблизи украинских границ.

Источник: Reuters со ссылкой на комментарий спикера китайского министерства иностранных дел Вана Вэньбиня

Прямая речь Вэньбиня: "Такие постоянные усилия некоторых западных стран по нагнетанию тревоги и дезинформации создают неуверенность и турбулентность в мире, полном вызовов, и только все больше усиливают недоверие и беспокойство.

Мы надеемся, что упомянутые стороны прекратят такие кампании по дезинформации и присоединятся к содействию миру, доверию и сотрудничеству друг с другом".

Детали: Кроме того, в китайском МИД подчеркнули, что Россия и Китай сотрудничают на основе взаимовыгодных отношений, не ставя своей целью создавать союз против других стран.

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