Зеленский сменил командующего Нацгвардией после стрельбы в Днепре
Президент Владимир Зеленский уволил командующего Национальной гвардии генерал-полковника Николая Балана и назначил исполняющим обязанности командующего Юрия Лебедя.
Источник: указ президента №34, указ президента №35
Дословно указы президента: "Уволить Балана Николая Ивановича с должности командующего Национальной гвардии Украины".
"Назначить генерал-лейтенанта Лебедя Юрия Анатольевича исполняющим обязанности командующего Национальной гвардии Украины".
Что предшествовало:В четверг командующий Национальной гвардией генерал-полковник Николай Балан написал рапорт об отставке с должности в связи со стрельбой на заводе в Днепре, которую устроил солдат Нацгвардии.
Министр внутренних дел Денис Монастырский внес представление президенту Украины о назначении исполняющим обязанности командующего Нацгвардии заместителя командующего НГУ генерал-лейтенанта Юрия Лебедя.
Предыстория:
- В ночь на 27 января, в Днепре на территории завода "Южмаш" ("Южмаш") нацгвардиец, солдат срочной службы Артемий Рябчук во время выдачи оружия выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул НГУ, после чего скрылся с оружием.
- 5 человек погибли (четверо военнослужащих и одна гражданская женщина), еще 5 получили ранения. Трое из пяти раненых находятся в тяжелом состоянии.
- В 9:30 четверга солдата-убийцу задержали полицейские.