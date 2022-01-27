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Зеленский сменил командующего Нацгвардией после стрельбы в Днепре

Четверг, 27 января 2022, 23:23
Зеленский сменил командующего Нацгвардией после стрельбы в Днепре
Юрий Лебедь, фото: НГ

Президент Владимир Зеленский уволил командующего Национальной гвардии генерал-полковника Николая Балана и назначил исполняющим обязанности командующего Юрия Лебедя.

Источник: указ президента №34, указ президента №35

Дословно указы президента: "Уволить Балана Николая Ивановича с должности командующего Национальной гвардии Украины".

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"Назначить генерал-лейтенанта Лебедя Юрия Анатольевича исполняющим обязанности командующего Национальной гвардии Украины".

Что предшествовало:В четверг командующий Национальной гвардией генерал-полковник Николай Балан написал рапорт об отставке с должности в связи со стрельбой на заводе в Днепре, которую устроил солдат Нацгвардии.

Министр внутренних дел Денис Монастырский внес представление президенту Украины о назначении исполняющим обязанности командующего Нацгвардии заместителя командующего НГУ генерал-лейтенанта Юрия Лебедя.

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Предыстория:

  • В ночь на 27 января, в Днепре на территории завода "Южмаш" ("Южмаш") нацгвардиец, солдат срочной службы Артемий Рябчук во время выдачи оружия выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул НГУ, после чего скрылся с оружием.
  • 5 человек погибли (четверо военнослужащих и одна гражданская женщина), еще 5 получили ранения. Трое из пяти раненых находятся в тяжелом состоянии.
  • В 9:30 четверга солдата-убийцу задержали полицейские.

Украинская правда
Темы: НацгвардияЗеленский
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