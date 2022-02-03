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В Украину прибыл седьмой самолет из США с 85 тоннами боеприпасов

Четверг, 3 февраля 2022, 15:42
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В Украину прибыл седьмой самолет с военной помощью от США, на его борту – 85 тонн боеприпасов для гранатометов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Седьмая "птичка" приземлилась в Борисполе. На этот раз - 85 тонн боеприпасов для гранатометов. Замечательные новости, и самое важное - это не конец! Продолжение следует", - написал министр в своем Twitter.

Предыдущий рейс с оборонной помощью приземлился 1 февраля, самолет привез 84 тонны боевых патронов к стрелковому оружию.

По состоянию на 1 февраля, в совокупности Украина получила около 500 тонн оборонного снаряжения от США.

Первая из нескольких партий пакета помощи Вооруженным силам Украины на общую сумму $200 млн прибыла в киевский аэропорт "Борисполь" утром 22 января.

Темы: СШАУкраина


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