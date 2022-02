В Украину прибыл седьмой самолет из США с 85 тоннами боеприпасов

В Украину прибыл седьмой самолет с военной помощью от США, на его борту – 85 тонн боеприпасов для гранатометов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Седьмая "птичка" приземлилась в Борисполе. На этот раз - 85 тонн боеприпасов для гранатометов. Замечательные новости, и самое важное - это не конец! Продолжение следует", - написал министр в своем Twitter.

Предыдущий рейс с оборонной помощью приземлился 1 февраля, самолет привез 84 тонны боевых патронов к стрелковому оружию.

По состоянию на 1 февраля, в совокупности Украина получила около 500 тонн оборонного снаряжения от США.

The 7th 🇺🇸 bird landed in Boryspil! On this time - 85 tons of combat ammunition for grenade launchers. So, its a great news, but the most importantly - this is not the end! To be continued 🇺🇦🤝🇺🇸@WhiteHouse @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA @DeptofDefense @ArmedForcesUkr pic.twitter.com/mu6CRVFXR6