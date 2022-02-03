"ЕС" с Разумковым предложили Раде уволить Монастырского
Четверг, 3 февраля 2022, 17:12
Народные депутаты от "Европейской солидарности" и экс-спикер Верховной Рады зарегистрировали в парламенте постановление об увольнении министра внутренних дел Дениса Монастырского.
Источник: сообщение на сайте Верховной Рады
Детали: Авторами проекта значатся 12 нардепов из "ЕС" и бывший глава парламента Дмитрий Разумков.
Знать больше: "Я сейчас тихонько пойду в лес". УП публикует видео полицейских с места ДТП Трухина
Что этому предшествовало:
- Министр внутренних дел Денис Монастырский все еще не отреагировал на публикацию видео с места ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина.
- 1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала расследование с видеоо ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина. Судя по видео, Трухин пытался уйти с места ДТП в лес и там намекал полицейским на взятку, заявляя, что у него "спортивная сумка", в которой есть "тысяч 150".
- Меньше чем за сутки Трухина исключили из партии и завели относительно него еще одно уголовное производство из-за предложения взятки.
- Сам Трухин после публикации расследования "Украинской правды" заявил, что готов сложить мандат, если потребует партия.
Украинская правда