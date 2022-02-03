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"ЕС" с Разумковым предложили Раде уволить Монастырского

Четверг, 3 февраля 2022, 16:12
ЕС с Разумковым предложили Раде уволить Монастырского

Народные депутаты от "Европейской солидарности" и экс-спикер Верховной Рады зарегистрировали в парламенте постановление об увольнении министра внутренних дел Дениса Монастырского.

Источник: сообщение на сайте Верховной Рады

Детали: Авторами проекта значатся 12 нардепов из "ЕС" и бывший глава парламента Дмитрий Разумков.

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Знать больше: "Я сейчас тихонько пойду в лес". УП публикует видео полицейских с места ДТП Трухина

Что этому предшествовало:

  • Министр внутренних дел Денис Монастырский все еще не отреагировал на публикацию видео с места ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина.
  • 1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала расследование с видеоо ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина. Судя по видео, Трухин пытался уйти с места ДТП в лес и там намекал полицейским на взятку, заявляя, что у него "спортивная сумка", в которой есть "тысяч 150".
  • Меньше чем за сутки Трухина исключили из партии и завели относительно него еще одно уголовное производство из-за предложения взятки.
  • Сам Трухин после публикации расследования "Украинской правды" заявил, что готов сложить мандат, если потребует партия.

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Украинская правда
Темы: МонастырскийРазумков ДмитрийПорошенко
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