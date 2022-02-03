"ЕС" с Разумковым предложили Раде уволить Монастырского

Народные депутаты от "Европейской солидарности" и экс-спикер Верховной Рады зарегистрировали в парламенте постановление об увольнении министра внутренних дел Дениса Монастырского.

Источник: сообщение на сайте Верховной Рады

Детали: Авторами проекта значатся 12 нардепов из "ЕС" и бывший глава парламента Дмитрий Разумков.

Знать больше: "Я сейчас тихонько пойду в лес". УП публикует видео полицейских с места ДТП Трухина

Что этому предшествовало: