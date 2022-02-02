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Трухин уже готов сложить мандат, но если "ситуация заставит"

Среда, 2 февраля 2022, 20:49
ТРУХИН. ФОТО С САЙТА "УКРИНФОРМ"

Народный депутат Александр Трухин после публикации расследования "Украинской правды" о его участии в ДТП заявил, что готов сложить мандат, если потребует партия.

Источник: Трухин в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Трухина: "Я осознаю свою политическую ответственность и понимаю решение своих однопартийцев и коллег по фракции… Я не скрываю, что хотел поскорее уйти с места аварии. Я осознавал свой статус народного депутата, и предусматривал публичный резонанс, к которому приведет авария независимо от того, виноват ли я или нет.

Я не убежал и не скрывался с места аварии еще до прибытия полицейских, а хотел уйти, когда уже была оказана помощь всем участникам ДТП. Если команда и ситуация вынудит сложить мандат, я готов понести и эту ответственность".

Детали: В этом комментарии Трухин ничего не сказал ни о взятке, предлагавшейся правоохранителям, ни о том, почему отказывался от следственных действий и не способствовал работе полиции непосредственно после ДТП.

Знать больше: "Я сейчас тихонько уйду в лес". УП публикует видео полицейских с места ДТП Трухина

Предыстория:

  • 23 августа 2021 года народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Трухин попал в ДТП. По данным СМИ, нардеп был пьян и спровоцировал аварию по дороге из Полтавы в Киев.
  • 1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала расследование по ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина. На видео с нагрудной камеры полицейского, которое опубликовала УП, зафиксировано, как Трухин хотел покинуть место ДТП и уверял правоохранителя, что может решить вопрос с главой МВД Денисом Монастырским. Затем он предложил полицейскому "150 тысяч бонуса", которые лежали в машине, чтобы правоохранители помогли ему скрыться с места происшествия и оформили в качестве пассажира.
  • МВД на это заявило, что информация о том, что "слуга народа" Александр Трухин после ДТП пытался договориться с главой МВД Денисом Монастырским, не соответствует действительности. В ведомстве добавили, что полицейские добросовестно выполнили свои служебные обязанности по документированию этого ДТП, а дальше дело расследует ДБР.
  • ГБР заявилот, что не имело в своем распоряжении видео по ДТП с участием нардепа Александра Трухина из нагрудной камеры полицейского, которое опубликовала "Украинская правда". Генеральная прокурорка Ирина Венедиктова начала новое уголовное производство после огласки из-за расследования "УП".
  • 2 февраля Трухина исключили из "Слуги народа". 

Темы: ТрухинДТПСлуга народаВерховная Рада


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