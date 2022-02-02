Трухин уже готов сложить мандат, но если "ситуация заставит"

Народный депутат Александр Трухин после публикации расследования "Украинской правды" о его участии в ДТП заявил, что готов сложить мандат, если потребует партия.

Источник: Трухин в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Трухина: "Я осознаю свою политическую ответственность и понимаю решение своих однопартийцев и коллег по фракции… Я не скрываю, что хотел поскорее уйти с места аварии. Я осознавал свой статус народного депутата, и предусматривал публичный резонанс, к которому приведет авария независимо от того, виноват ли я или нет.

Я не убежал и не скрывался с места аварии еще до прибытия полицейских, а хотел уйти, когда уже была оказана помощь всем участникам ДТП. Если команда и ситуация вынудит сложить мандат, я готов понести и эту ответственность".

Детали: В этом комментарии Трухин ничего не сказал ни о взятке, предлагавшейся правоохранителям, ни о том, почему отказывался от следственных действий и не способствовал работе полиции непосредственно после ДТП.

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