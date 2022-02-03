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Глава МВД уже сутки не реагирует на скандальное видео, где Трухин хочет "порешать" с ним ДТП

Четверг, 3 февраля 2022, 12:50
Денис Монастирский Фото: МВД

Министр внутренних дел Денис Монастырский больше суток не реагирует на публикацию видео с места ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина.

Источник: "Украинская правда"

Детали: По информации "Украинской правды", министр видел соответствующие видеоматериалы еще в августе-сентябре 2021 года.

2 февраля 2022 года "Украинская правда" обратилась за комментарием к пресс-службе МВД и советнику Монастырского.

Позицию министра сначала обещали опубликовать на его странице в Facebook, однако по состоянию на утро 3 февраля никакой новой информации от Монастырского в соцсети не появилось.

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева обратилась к министру с публичным запросом.

В частности, "Украинская правда" просит главу МВД ответить, видел ли он видео ДТП с камеры полицейских. Если видел, то когда?

Также почему Нацполиция не передала это видео в качестве доказательства, когда передавала дело в ГБР? И где было это видео?

В то же время, прессслужба МВД утром 2 февраля сообщила, что информация о том, что Трухин после ДТП пытался договориться с Монастырским, не соответствует действительности.

 
разговор Трухина с полицейским на месте аварии (речь о Денисе Монастырском - ред.)
Скриншот

Неделю назад глава Нацгвардии подал в отставку после того, как нацгвардеец расстрелял 10 человек на заводе "Южмаш". Командующий НГУ отметил, что за хорошее и плохое в ведомстве ответственный командир.

Предыстория:

  • 23 августа 2021 года народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин попал в ДТП. По данным СМИ, нардеп был "навеселе" после мероприятий ко Дню государственного флага в Полтаве и спровоцировал аварию по дороге в Киев.
  • 1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала расследование с видео о ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина. Судя по видео, Трухин пытался уйти с места ДТП в лес и там намекал полицейским на взятку, заявляя, что у него "спортивная сумка", в которой есть "тысяч 150".
  • Меньше чем за сутки Трухина исключили из партии и завели относительно него еще одно уголовное производство из-за предложения взятки.
  • Сам Трухин после публикации расследования "Украинской правды" заявил, что готов сложить мандат, если потребует партия.

Знать больше: "Я сейчас тихонько уйду в лес". УП публикует видео полицейских с места ДТП Трухина

От зятя партнера Коломойского до "слуги народа". Кто такой Александр Трухин, ДТП с которым пытаются замять

Украинская правда
Темы: МонастырскийТрухинДТПМВД


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