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ДТП и Трухин: Аваков уверен, что МВД знало о видео полицейских

Четверг, 3 февраля 2022, 21:52
Арсен Аваков

Экс-глава МВД Арсен Аваков уверен, что новое руководство ведомства видело видео с ДТП, в котором замешан нардеп фракции "Слуга народа" Александр Трухин, и которое опубликовала в своем расследовании "Украинская правда".

Источник: Аваков в эфире "Украина 24"

Прямая речь Авакова: "Я не буду говорить, кто дал указание (не давать ход расследованию), потому что я этого не знаю. Но я вам скажу, что ответ от МВД или от Нацполиции, не знаю от кого, в сторону ДБР датирован 28 сентября, а авария случилась 23 августа, то есть спустя месяц и 5 дней.

И в этом ответе было написано: к сожалению, дорогие друзья, очень жаль, но видео не сохранилось, потому что истек месячный срок, и оно затерлось.

Было ли это видео у руководства министерства? Убежден, что да. Знало ли об этом руководство министерства? Убежден, что да. И дальше – это мера цинизма".

Детали: Аваков рассказал, что происходит с видео после смены полицейского.

В конце рабочего дня сотрудник сдает боди-камеру дежурному, чтобы ее вставили в специальный компьютер и с него скачивают видео. Сам полицейский не имеет доступа к видео, он только сдает камеру.

Это видео находится на мониторинге 30 дней на тот случай, если оно понадобится следователю и т.д.

Аваков считает, что с видео перед тем, как оно должно было удалиться, сделали копию и передали журналистам. Экс-министр похвалил полицейских, что они хоть каким-нибудь методом смогли пресечь преступление.

Знать больше: "Я сейчас тихонько уйду в лес". УП публикует видео полицейских с места ДТП Трухина

От зятя партнера Коломойского до "слуги народа". Кто такой Александр Трухин, ДТП с которым пытаются замять

Напомним: 

Денис Монастырский больше суток не реагирует на публикацию видео с места ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина. По информации Украинской правды, министр видел соответствующие видеоматериалы еще в августе-сентябре 2021 года.

Украинская правда
Темы: АваковМВДТрухинМонастырский


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