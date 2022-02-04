В киевских школах начали учить, как действовать во время чрезвычайной ситуации

В школах Киева начали учения для учителей и родителей, чтобы отработать действия в чрезвычайной ситуации.

Источник: сайт Киевской администрации

Прямая речь заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева: "Разрабатываются инструкции для разных типов заведений и учреждений, как поступать, учитывая специфику. Речь идет о медицинских учреждениях, школах и детских садах, учреждениях социальной защиты и т.д. На каждом из этих объектов должны быть ответственные лица, которые обеспечат выполнение инструкций, обеспечат правильные оповещения и эвакуацию людей".

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Детали: По словам чиновника, тематические учения с педагогическими коллективами и родителями проходят в школах уже 1,5 недели.

Их проводит специальный учебно-методический центр, созданный Госслужбой по чрезвычайным ситуациям и КГГА.

Пантелеев также добавил, что в Киеве усовершенствуется система оповещения, которая охватывает как отдельно персонал городских служб, так и население.

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Он отметил, что в прошлом году разработали и спроектировали новую систему оповещения, аналогов которой в Украине нет. На ее строительство выделено из бюджета около 11 миллионов гривен.

Почему это важно: Западные СМИ уже три месяца сообщают о наращивании Россией военной мощи у границ Украины. Доказательством этого служат не только спутниковые снимки, но и видео передвижения техники, которые с января появляются в соцсетях и становятся предметом анализа журналистов и экспертов.

В частности, в видеозаписях запечатлено, как из Сибири и Дальнего Востока на запад России или в Беларусь перебрасываются части военной полиции, десанта, спецназовцы, а также силы Росгвардии из разных частей РФ.

Также на видео попала часть военной техники, прибывшая из России в Беларусь якобы для учений "Союзная решимость – 2022".

В январе в США привели в боевую готовность около 8,5 тысячи военных, чтобы быстро дислоцировать их в Восточную Европу в случае российского вторжения в Украину.

По состоянию на 1 февраля в совокупности Украина получила около 500 тонн оборонного снаряжения от США.

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