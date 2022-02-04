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НАПК обжалует решение ОАСК, которое позволило судье не подавать е-декларацию

Пятница, 4 февраля 2022, 10:45
НАПК обжалует решение ОАСК, которое позволило судье не подавать е-декларацию

Национальное агентство по предотвращению коррупции обжалует решение ОАСК в отношении судьи Александры Брагиной, которая отказывается подавать электронную декларацию "по религиозным убеждениям".

Источник: прессцентр НАПК

Детали: Накануне Окружной административный суд Киева удовлетворил иск судьи и обязал НАПК принять ежегодные декларации Александры Брагиной за 2019 и 2020 годы в бумажном, а не электронном виде.

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Ранее судья отказалась подавать е-декларации за 2019 и 2020 годы, мотивируя это религиозными убеждениями и невозможностью в связи с этим получить электронную цифровую подпись.

Дословно НАПК: "Пока общественность не сможет ознакомиться с декларациями судьи за 2019 и 2020 годы, поскольку они не поданы в Реестр деклараций вопреки требованиям закона Украины "О предотвращении коррупции".

Пока факт неподачи деклараций Александрой Брагиной расследуют детективы Национального антикоррупционного бюро Украины".

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Напомним: Активисты Dejure Foundation считают, что ОАСК принял решение, которое может подорвать электронное декларирование.

Украинская правда
Темы: декларацииНАПКОАСК
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