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НАЗК оскаржить рішення ОАСК, який дозволив судді не подавати е-декларацію

П'ятниця, 4 лютого 2022, 11:45

Національне агентство із запобігання корупції оскаржить рішення ОАСК стосовно судді Олександри Брагіної, яка відмовляється подавати електронну декларацію "через релігійні переконання".

Джерело: пресцентр НАЗК

Деталі: Напередодні Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов судді та зобов’язав НАЗК прийняти щорічні декларації Олександри Брагіної за 2019 та 2020 роки у паперовому, а не електронному вигляді.

Раніше суддя відмовилась подавати е-декларації за 2019 та 2020 роки, мотивуючи це релігійними переконаннями та неможливістю у зв’язку з цим отримати електронний цифровий підпис.

Дослівно НАЗК: "Наразі громадськість не зможе ознайомитись із деклараціями судді за 2019 та 2020 роки, оскільки їх не подано до Реєстру декларацій всупереч вимогам Закону України "Про запобігання корупції".

Наразі факт неподання декларацій Олександрою Брагіною розслідують детективи Національного антикорупційного бюро України".

Нагадаємо: Активісти Dejure Foundation вважають, що ОАСК ухвалив рішення, яке може підірвати електронне декларування.

Українська правда
Теми: деклараціїНАЗКОАСК
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