Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Экс-канцлера Германии Шредера выдвинули в совет директоров "Газпрома"

Пятница, 4 февраля 2022, 17:05
Экс-канцлера Германии Шредера выдвинули в совет директоров Газпрома
Шрёдер и Путин в 2018 году. Фото: Getty Images

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер был выдвинут в совет директоров российского монополиста "Газпрома".

Об этом говорится в сообщении на сайте компании, пишет "Европейская правда".

В списке 11 человек, при этом Шредер является единственным иностранцем. Собрание акционеров "Газпрома" состоится 30 июня в Санкт-Петербурге.

Реклама:

При этом в утвержденном компанией списке нет главы ассоциации Kazenergy Тимура Кулибаева, зятя бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. На прошлой неделе его в совет директоров компании выдвинуло правительство РФ.

Шредер с 2017 года является членом и председателем совета директоров "Роснефти". В последний раз его переизбирали на должность председателя в начале июня 2021 года. Также Шредер является главой комитета акционеров Nord Stream 2 AG – компании-оператора проекта газопровода "Северный поток-2".

Недавно Шредер в очередной раз поддержал позицию Кремля в конфликте с Украиной и обвинил Киев в бряцании оружием.

ВИДЕО ДНЯ

В Германии 77-летнего экс-канцлера неоднократно критиковали за его приверженность подконтрольным Кремлю компаниям "Газпром" и "Роснефть". Бывший канцлер всегда подчеркивает, что это личное дело.

Темы: ГазпромРосcиягазГермания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Газпром
"Газпром" не будет платить дивиденды за 2022 год: чистая прибыль упала на 40%
Беспилотник атаковал здание Газпрома в Белгородской области РФ
Польская EuRoPol Gaz подала арбитраж против "Газпрома" на 1,4 миллиарда долларов
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: