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"Украинская правда" передала видео с Трухиным в НАБУ

Пятница, 4 февраля 2022, 19:14
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Журналисты "Украинской правды" передали в Национальное антикоррупционное бюро видео из нагрудной камеры полицейского с места ДТП с участием нардепа Александра Трухина.

Источники: сообщения журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача в Facebook

Прямая речь Ткача: "По запросу НАБУ в рамках уголовного производства, в котором изучаются обстоятельства предложения о предоставлении неправомерной выгоды работникам полиции народным депутатом Трухиным, сегодня передали имеющиеся у редакции видеоматериалы".

Знать больше: "Я сейчас тихонько пойду в лес". УП публикует видео полицейских с места ДТП Трухина

Предыстория:

После обнародования "Украинской правдой" видео с места ДТП генпрокурор Ирина Венедиктова открыла еще одно уголовное производство и поручила его расследовать НАБУ.

Производство открыто по ч.1 ст. 369 УК (предоставление народным депутатом неправомерной выгоды должностному лицу правоохранительного органа).

Судя по видео из нагрудной камеры полицейского, Трухин пытался скрыться с места ДТП "в лес", он также намекал полицейским на взятку, заявляя, что имеет в багажнике "спортивную сумку", в которой есть "150 тысяч".

Темы: Трухин


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