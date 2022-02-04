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"Украинская правда" передала видео с Трухиным в НАБУ

Пятница, 4 февраля 2022, 18:14
Украинская правда передала видео с Трухиным в НАБУ
скриншот

Журналисты "Украинской правды" передали в Национальное антикоррупционное бюро видео из нагрудной камеры полицейского с места ДТП с участием нардепа Александра Трухина.

Источники: сообщения журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача в Facebook

Прямая речь Ткача: "По запросу НАБУ в рамках уголовного производства, в котором изучаются обстоятельства предложения о предоставлении неправомерной выгоды работникам полиции народным депутатом Трухиным, сегодня передали имеющиеся у редакции видеоматериалы".

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Предыстория:

После обнародования "Украинской правдой" видео с места ДТП генпрокурор Ирина Венедиктова открыла еще одно уголовное производство и поручила его расследовать НАБУ.

ВИДЕО ДНЯ

Производство открыто по ч.1 ст. 369 УК (предоставление народным депутатом неправомерной выгоды должностному лицу правоохранительного органа).

Судя по видео из нагрудной камеры полицейского, Трухин пытался скрыться с места ДТП "в лес", он также намекал полицейским на взятку, заявляя, что имеет в багажнике "спортивную сумку", в которой есть "150 тысяч".

Темы: Трухин
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